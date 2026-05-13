전남도, 통합특별시 앵커기업 유치 속도…디지털 브로슈어 제작 추진

AI 핵심 요약beta
- 전남도가 13일 전남·광주 통합특별시 앵커기업 유치 전략을 구체화했다.
- 기업유치 특별전담반 5차 회의에서 디지털 투자 브로슈어 제작 방향을 점검했다.
- 브로슈어에 산업부지·인프라·인력 정보 포함해 기업 유치 활동을 강화한다.
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[무안=뉴스핌] 조은정 기자 = 전남도가 전남·광주 통합특별시 앵커기업 유치 전략을 구체화하고 기업 투자정보를 담은 디지털 브로슈어 제작에 나섰다.
전남도는 도청 정약용실에서 '전남·광주 통합특별시 기업유치 특별전담반' 제5차 회의를 열고 앵커기업 투자유치 추진 상황과 디지털 투자 브로슈어 제작 방향을 점검했다고 13일 밝혔다.
회의는 강위원 경제부지사 주재로 열렸으며 전략산업국장 등 8개 실·국 관계자가 참석해 투자유치 진행 상황과 향후 대응 전략을 공유했다. 참석자들은 통합특별시 산업 경쟁력과 투자 여건을 기업이 쉽게 파악할 수 있도록 하는 디지털 브로슈어 제작 방안을 집중 논의했다.
브로슈어에는 대규모 산업부지와 재생에너지 기반, 전력과 용수 공급 등 핵심 투자 강점과 함께 대학과 특성화고를 통한 인력 공급 체계, 정주 여건 등 투자 검토에 필요한 정보가 포함될 예정이다.
전남도는 디지털 브로슈어를 통해 기업이 현장을 방문하지 않고도 산업단지 현황과 입지 여건을 직관적으로 확인할 수 있도록 할 계획이다. 산단별 특성과 배후 도시, 물류와 교통 인프라도 구체화해 투자 후보지 비교를 지원한다. 인공지능과 반도체, 에너지 등 주요 산업별 정보도 함께 제공해 활용도를 높일 방침이다.
전남도는 향후 브로슈어를 활용해 미래 핵심 산업 분야 투자유치 활동을 강화하고 기업 맞춤형 투자 제안도 확대할 계획이다.
강위원 부지사는 "기업 유치는 홍보를 넘어 투자 판단에 필요한 신뢰도 높은 정보 제공이 중요하다"며 "통합특별시의 산업입지와 재생에너지, 전력과 용수, 전문 인력 등 강점을 기업 관점에서 제시해야 한다"고 말했다. 이어 "앵커기업 중심 유치 활동을 강화하고 디지털 브로슈어 완성도를 높여달라"고 강조했다.
ej7648@newspim.com