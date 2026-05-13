경기도일자리재단·LX하우시스, 건설보수 다기능공 인력 양성 MOU 체결

AI 핵심 요약beta
- 경기도일자리재단이 13일 LX하우시스와 MOU 체결했다.
- 평택 LX지인 아카데미에서 건설보수 다기능공 양성 협력한다.
- 재단은 교육 운영·취업 지원, LX는 인프라 제공으로 실무 인력 키운다.
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[수원=뉴스핌] 박승봉 기자 = 경기도일자리재단은 13일 평택 LX지인(LX Z:IN) 아카데미에서 LX하우시스와 건설보수 다기능공 인력 양성을 위한 업무협약(MOU)을 체결했다고 밝혔다.
재단에 따르면 협약식에는 이진희 경기도일자리재단 융합인재본부장과 정진복 LX하우시스 고객서비스담당 등 양측 관계자가 참석했다. 이번 협약은 건설 현장에서 요구하는 실무형 기능 인력을 양성하고 안정적인 취업 연계를 지원하기 위해 마련됐다.
건설보수 다기능공 양성 과정은 건설 현장에 필요한 보수·시공 분야 실무역량을 갖춘 인재를 양성하는 교육이다. 재단은 기업 현장과 연계한 실습 중심 교육으로 교육생의 직무 역량과 현장 적응력을 높일 계획이다.
협약에 따라 재단은 교육 운영 전반과 취업 관리, 교육생 모집·선발을 담당한다. LX하우시스는 마루 시공 분야 교육 운영과 교육장, 교육장비, 공구, 재료 등 교육 인프라를 제공한다. 또한 강사풀 등 교육 자원 연계, 협력사 기반 취업 지원, 현장 연계 등 다양한 분야에서 협력하기로 했다.
이번 협약은 산업 수요에 맞는 숙련 기능 인력 양성과 건설 분야 양질의 일자리 연계에 기여할 것으로 기대된다. 특히 기업이 보유한 현장 중심 교육 인프라를 활용해 교육생의 실습 역량을 높일 수 있다는 점에서 의미가 크다. 재단은 건설 현장에서 복합 다기능 인력 수요가 높아지는 흐름에 맞춰 기업 수요 기반 교육을 지속 운영할 계획이다.
윤덕룡 경기도일자리재단 대표이사는 "이번 협약을 통해 양 기관의 교육 역량과 현장 인프라를 활용한 실습 중심 교육을 강화하겠다"며 "건설 현장에서 요구하는 실무형 다기능 숙련 인력 양성과 교육 이후 안정적인 취업 지원에 힘쓰겠다"고 말했다.
1141world@newspim.com