LF, 챗GPT에 'LF몰' 앱 출시…대화형 쇼핑 서비스 강화

AI 핵심 요약beta
- LF가 13일 LF몰에 챗GPT 기반 앱을 도입했다.
- 고객 스타일 설명에 맞춰 대화형 상품 추천을 시작했다.
- 개인화 기능 확대와 AI 업무 혁신을 추진한다.
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[서울=뉴스핌] 남라다 기자 = LF가 생성형 인공지능(AI) 시대에 맞춰 쇼핑 경험 혁신에 속도를 내고 있다. 단순 검색 중심이던 온라인 쇼핑 구조를 '대화형 추천' 방식으로 전환하며 AI 기반 커머스 경쟁력 강화에 나선 것이다.
LF는 최근 자사 프리미엄 라이프스타일 플랫폼 LF몰에 패션 전문몰 최초로 챗GPT 기반 앱을 도입했다고 13일 밝혔다. 고객이 원하는 스타일과 상황을 자연스럽게 설명하면 AI가 이에 맞는 상품을 추천하는 방식이다. 기존 키워드 검색 중심 쇼핑에서 벗어나 고객 취향과 맥락을 반영한 '대화형 큐레이션'을 구현한 것이 핵심이다.
현재는 TPO(시간·장소·상황), 브랜드, 스타일, 구매 목적 등에 따른 조건형 추천 기능을 제공하고 있다. 향후에는 선호 브랜드와 가격대, 스타일 데이터를 반영한 개인화 추천 기능으로 확대할 계획이다.
LF는 이번 서비스를 단순 기능 추가가 아닌 AI 기반 커머스 플랫폼 전환의 출발점으로 보고 있다. 고객 의도와 취향을 실시간으로 분석해 상품과 브랜드를 자연스럽게 연결하는 큐레이션 구조를 구축하겠다는 전략이다.
이미지 인식 기반 스타일 추천과 오프라인 매장 연계 서비스 등도 단계적으로 도입한다. 궁극적으로는 고객의 의도와 맥락을 실시간으로 파악해 적절한 상품과 브랜드를 자연스럽게 연결하는 구조를 목표로 하고 있다.
LF는 생성형AI를 전사 차원의 전략으로 추진 중이다. 지난해 9월 임직원을 대상으로 '생성형AI 업무혁신 챌린지'를 진행했으며, 올해 1월에는 'LF AI 워크스페이스'를 구축했다. 데이터 분석, 재고·판매 관리 등 반복 업무를 효율화하고 있다.
LF는 생성형AI 확산으로 브랜드 발견 방식이 '검색'에서 '응답' 중심으로 변화하고 있다고 본다. 이에 따라 생성형 엔진 최적화(GEO) 전략을 기반으로 유튜브, 인스타그램, 블로그 등 주요 채널의 콘텐츠를 유기적으로 연결해 생성형AI 환경에서도 브랜드 정보가 일관된 맥락 속에서 인식될 수 있도록 강화하고 있다.
nrd@newspim.com