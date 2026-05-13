피엔티, 올 1분기 매출 1014억원…"하반기 LFP 배터리 양산"

AI 핵심 요약beta
- 피엔티가 13일 2026년 1분기 매출 1014억원 영업이익 87억9000만원을 기록했다고 밝혔다.
- 투자 조정과 비수기 영향으로 실적 부진했으나 수주 잔고로 회복 전망이다.
- AI·ESS 시장 성장에 제4공장 양산 준비하며 중장기 성장을 추진한다.
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[서울=뉴스핌] 박가연 인턴기자 = 이차전지 제조장비 전문기업 피엔티가 2026년 1분기 연결 기준 매출액 1014억원, 영업이익 87억 9000만원을 기록했다고 13일 밝혔다.
회사 측은 전방 산업의 투자 사이클 조정과 계절적 비수기, 지정학적 불확실성 등이 복합적으로 작용해 실적에 영향을 미쳤다고 설명했다. 다만 매출 인식 시점의 차이가 반영된 만큼, 수주 잔고를 바탕으로 향후 점진적인 실적 회복을 전망하고 있다.
중장기적 사업 환경은 긍정적인 것으로 분석된다. AI 산업 확산과 데이터센터 투자 확대로 고성능 전자부품 수요가 늘면서 적층세라믹콘덴서(MLCC) 및 인쇄회로기판(PCB) 관련 장비 수주가 지속되고 있다. 특히 AI 서버와 전장용 전자기기를 중심으로 고사양 MLCC 수요가 증가함에 따라 관련 공정 장비 투자도 확대되는 추세다.
에너지저장장치(ESS) 시장 성장에 따른 신규 수요도 기대 요소다. 글로벌 전력 인프라 및 신재생에너지 투자 확대로 ESS 시장의 중장기 성장성이 부각되고 있으며, 이에 대응한 배터리 및 소재 생산 투자도 이어지고 있다. 글로벌 완성차 업체와 배터리 제조사의 공급망 내재화 움직임에 따른 설비 투자 수요도 증가하고 있다.
피엔티는 신성장 사업으로 추진 중인 제4공장의 ESS용 LFP 배터리 및 양극 활물질 생산라인 수율 안정화에 집중하고 있다. 해당 라인은 0.2GWh 규모의 배터리 셀과 연간 5500톤의 양극 활물질 생산 능력을 갖추고 있으며, 2026년 하반기 양산 체제 전환을 목표로 하고 있다.
현재 회사는 중국 선전에서 열리고 있는 세계 최대 배터리 전시회 'CIBF 2026'에 참가해 글로벌 고객사를 대상으로 차세대 공정 장비와 ESS·소재 관련 기술 및 솔루션을 소개하고 있다.
회사 관계자는 "제4공장 양산은 장비와 소재를 아우르는 통합 솔루션 역량을 보여주는 계기가 될 것"이라며 "공정 수율 안정화를 통해 하반기부터 성과를 구체화하고 중장기 성장 기반도 강화해 나갈 계획"이라고 밝혔다.
eoyn2@newspim.com