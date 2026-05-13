전체기사 최신뉴스 GAM
KSPOT
  • KSPOT
영상
포토
정치
정책·서울
경제
사회
글로벌·중국
해외투자
산업
증권·금융
부동산
전국
문화·연예
스포츠
오피니언
회사소개
사업·광고문의
유료서비스
고객센터
회원

뉴스핌

마이뉴스아이콘
2026.05.13 (수)
KYD 디데이
부동산 정책

속보

더보기

입점업체 대금 체불 반복…휴게소 '도공 직계약제' 해법 될까

기사입력 :

최종수정 :

※ 본문 글자 크기 조정

  • 더 작게
  • 작게
  • 보통
  • 크게
  • 더 크게

※ 번역할 언어 선택

AI 핵심 요약

beta
분석 중...
  • 국토부가 13일 고속도로 휴게소 전수 점검으로 53억원 미지급 적발했다.
  • 중간 운영업체가 매출 독점과 시설비 전가 등 불공정 행위로 상인 피해 줬다.
  • 징벌적 감점과 공기업 직계약 구조 도입으로 업체 퇴출 추진한다.

!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.

국토부, 휴게소 7곳서 53억 미지급 확인
특정 업체 악성 체불만 28억
매출 선점하는 다단계 구조가 원인
평가 규정 손질해 징벌적 해지 유도
도로공사와 직접 계약 방식도 추진

[서울=뉴스핌] 정영희 기자 = 고속도로 휴게소 중간 운영업체들이 입점 상인들의 매출을 틀어쥐고 시설 유지비까지 부당하게 전가한 것으로 드러났다. 체불 사태를 일으킨 업체를 시장에서 퇴출하기 위해 평가 지침을 수정하고, 중간 운영업체를 공기업으로 바꾸는 구조를 도입하는 방안이 도마 위에 올랐다.

[AI 그래픽 생성=정영희 기자]

◆ 고의 상환 지연에 입점업체 '눈물'…5억원 아직도 미지급

13일 국토교통부는 전국 240여개 고속도로 휴게소를 대상으로 한 전수 점검을 진행한 결과, 총 7개 휴게소에서 53억원 규모의 납품대금 미지급 사실이 적발됐다고 밝혔다.

지난달 민간 휴게소 운영 기업들이 상인들을 상대로 물품 판매 대금을 제때 지급하지 않는 일이 속출했다는 사실이 알려지면서 대대적인 조사가 시작됐다. 단순 서면 점검을 넘어 중간 유통 업체가 지불해야 하는 납품대금과 실제 상인들에게 송금된 이체 내역을 세밀하게 비교 대조했다. 상인들이 정부에 곧장 피해 사실을 접수할 수 있도록 '휴게소 불공정행위 신고센터'도 운영했다.

이 과정에서 총 58건의 불공정행위가 접수됐다. 먼저 대금 미지급이 드러난 휴게소와 각 운영사는 ▲기흥(임대)·충주 '인앤아웃' ▲기흥(민자) '세븐스마일' ▲망향 'JS물산' ▲평택호·예산예당호 '이도' ▲송산포도 '부자' 등이다.

악성 체불이 누적된 기흥, 망향, 충주 등 휴게소에서만 발생한 피해 규모가 28억원에 달하는 것으로 파악됐다. 이들 휴게소의 경우 운영 법인 이름은 각기 다르지만 지분이 서로 엮여 있어 사실상 오너가 한 명인 집단이다. 이장원 국토부 도로관리과장은 "아예 돈을 주지 않았다기보단 2024년부터 대금을 일부만 찔끔찔끔 지급하며 장기간 고의로 상환을 지연한 것으로 나타났다"고 말했다.

미지급금이 남은 업체들이 지급하지 못한 돈을 언제 정산할 수 있는지는 미지수다. 전체 미지급액 53억 원 중 정부 조사가 시작된 이후 48억원은 뒤늦게 정산이 완료됐으나, 아직 약 5억원이 남아있다. 아직 법적 대응 등은 고려하지 않는 상태다. 즉각적인 강제 회수나 사법 처리보다는 소상공인의 생업 유지와 원만한 합의를 우선시해야 한다는 의미에서다.

이 과장은 "소송 등을 통해 생업이 걸린 입점업체 분들이 더 힘든 상황에 놓일 수도 있어 당장 회수하는 데에 어려움이 있다"며 "대금을 무사히 받고 계속 영업을 할 수 있도록 원만한 합의를 이끌어내는 것에 집중하고 있다"고 말했다.

◆ 소상공인 돈 쥐고 흔드는 비정상 구조, 수술대 오를까

사태의 근본 원인은 고속도로 휴게소 특유의 기형적인 '다단계 수익 구조'에 있다. 고객이 휴게소 매장에서 결제하면 그 매출이 입점 상인이 아닌 중간 운영업체에 일괄적으로 먼저 잡히는 구조다. 이후 중간 업체에 돈이 모였다가 수수료를 떼고 상인들에게 내려주다 보니, 매출이 막히면 구조적으로 대금 미납 사태가 발생하기 쉬운 환경이다.

이 과장은 "통상은 입점업체에서 잡힌 매출을 바탕으로 위에 임대료를 내는 방식인데, 휴게소의 경우 중간 운영업체에 돈이 모였다가 거꾸로 내려주는 다단계 구조다 보니 대금 미지급 사태가 발생한 것"이라며 "중간 운영업체가 임대료를 못 받는 게 아니라 입점업체가 번 돈을 못 받는 이 같은 상황은 정상적이지 않다고 판단해 구조 개선을 추진 중"이라고 말했다.

우월적 지위를 이용한 부당한 횡포가 있었다는 제보도 있었다. 중간 운영업체가 부담해야 할 시설 유지관리 비용이나 간판 설치 비용 등을 입점 소상공인에게 전가하거나, 시중보다 가격이 높은 식자재를 특정 거래선에서 쓰도록 강매한 사례가 대표적이다. 밀린 대금을 해결해 주는 조건으로 소상공인에게 휴게소에서 나가라고 부당하게 퇴점을 압박한 정황도 확인 중이다.

주무 부처 장관이 직접 철퇴를 가하겠다고 강경하게 언급한 만큼 현 사태가 단기간에 수그러들지는 않을 것이란 시선이 짙다. 앞서 김윤덕 국토부 장관은 "납품대금 연체 등 휴게소 내부의 고질적 부조리는 물론 이번 기회에 도로공사의 운영 실태 전반을 엄격하게 확인해 철저히 개선하겠다"며 강력한 의지를 표명한 바 있다.

◆ 징벌적 계약해지·직계약 카드까지…도입 시기가 과제

정부는 불공정 행위를 일삼는 중간 운영업체를 시장에서 퇴출하기 위해 휴게소 평가 방식을 대폭 손질한다. 향후 납품대금 미지급이나 갑질이 적발될 경우 휴게소 운영서비스 평가에서 '징벌적 감점'을 부과해 최대 계약 해지까지 가능하도록 조치하고, 신규 입찰에서도 큰 폭으로 감점할 계획이다.

휴게소 운영서비스 평가는 200점 만점(정량 120점, 정성 80점)으로 매년 진행된다. 이 과장은 "도로공사 내부 위원보다는 외부 전문가 풀을 확대하는 방향으로 개선 방안을 검토 중"이라고 설명했다.

징벌적 계약 해지로 인해 휴게소 운영에 공백이 생기고 소상공인이 억울한 피해를 보는 일이 없도록 안전장치도 마련한다. 기존에 징벌적 사유로 계약해지를 당한 중간 운영업체의 경우 입찰을 통해 다음 운영사가 곧바로 선정됐다. 

지금은 미지급금을 비롯한 대금 분쟁 등이 해결되지 않은 상태라 계약 해지 후 중간 운영업체가 사라지면 각종 부작용이 발생할 수 있다. 이 과장은 "이럴 경우 운영 공백 방지를 위해 도로공사가 임시로 운영업체 역할을 맡아 입점 업체들의 잔여 계약 기간을 책임지는 방안을 협의 중"이라고 말했다.

불공정 행위를 원천 차단하기 위한 직계약 방식 도입도 고려 중이다. 도로공사가 직접 휴게소 관리를 맡아 상인들과 직접 계약을 맺고 임대료를 징수하는 방식이다. 문제는 이 구조가 언제 전면 도입될지 시기를 알 수 없다는 점이다.

현재 다수의 휴게소 계약이 2030년경까지 체결되어 있어 일괄적인 직계약 전환은 현실적으로 한계가 있다. 이 과장은 "기존 계약들이 순차적으로 만료되는 시점에 맞춰 구조를 바꿔나갈 것"이라며 "최대한 빨리 대책을 마련하겠다"고 말했다.

전문가들 또한 직계약 구조를 적극적으로 도입하는 것이 장기적으로 봤을 때 긍정적이라고 입을 모은다.김보영 중앙대 교수는 "독과점의 폐해를 방지해야 하긴 하지만 한 기업이 여러 휴게소를 운영하는 것이 규모의 경제효과를 살리고, 휴게소 경영성과에도 더 긍정적인 영향을 미친다"며 "대형 운영업체 하나가 휴게소를 운영하는 것이 제품의 질 개선과 수준 높은 서비스 제공, 휴게소별 차별화와 특성화 등을 통해 휴게소 운영의 지속가능성을 높일 수 있기 때문"이라고 설명했다.

chulsoofriend@newspim.com

GAM - 해외주식 투자 도우미

[뉴스핌 베스트 기사]

사진
38년 아시아나 역사 속으로 [서울=뉴스핌] 김정인 기자 = 대한항공과 아시아나항공의 통합 작업이 마지막 단계에 들어섰다. 양사는 오는 14일 합병 계약을 체결하고, 오는 12월 17일 '통합 대한항공' 출범을 공식화한다. ◆ 5년 6개월 만에 합병 마침표 대한항공과 아시아나항공은 13일 각각 정기 이사회를 열고 합병계약 체결을 승인했다. 양사 합병 계약 체결은 2020년 11월 17일 대한항공과 아시아나항공의 신주인수계약 체결 이후 5년 6개월여 만이다. 앞서 코로나19 팬데믹에 따른 글로벌 여객 수요 급감으로 아시아나항공의 재무구조와 경쟁력이 약화되자 정부와 채권단은 항공산업 안정화를 위해 총 3조6000억원 규모의 정책자금을 지원했다. 대한항공 B787-10 항공기. [사진=대한항공] 대한항공은 이번 인수·합병 추진 과정에서 아시아나항공의 재무구조 개선과 경영 정상화를 위해 노력했고, 지원받은 공적자금을 전액 상환했다고 설명했다. 대한항공은 통합 항공사 출범을 기반으로 글로벌 항공시장 내 경쟁력을 강화하고 지속 가능한 성장 기반을 마련한다는 계획이다. 이번 합병으로 대한항공은 아시아나항공의 자산과 부채, 권리·의무, 근로자 일체를 승계한다. 합병 후 존속회사는 대한항공이며, 아시아나항공은 소멸한다. 대한항공은 공시를 통해 "합병 및 합병 후 통합 절차(PMI)를 통해 항공기 정비, 지상조업, 기내식 등 운항 인프라의 통합 운영으로 고정비 절감 및 규모의 경제를 실현할 수 있다"고 밝혔다. 이어 "해외 지점 및 영업망의 통합을 통해 중복 관리비용의 절감을 기대할 수 있다"고 설명했다. 합병 비율은 자본시장법령에 따른 기준시가를 바탕으로 대한항공 1 대 아시아나항공 0.2736432로 산정됐다. 이에 따라 대한항공의 자본금은 약 1017억원 증가할 것으로 예상된다. ◆ 안전운항 인가 등 후속 절차 본격화 대한항공은 합병 계약 이후 통합 항공사 운영을 위한 제반 절차에 착수한다. 항공사 안전운항체계의 안정적인 통합에 필요한 운영기준(OpSpecs·Operations Specifications) 변경 인가 등이 대표적이다. 운영기준 변경 인가는 합병 후 존속하는 대한항공의 기존 운항증명(AOC·Air Operator Certificate)을 유지하면서, 아시아나항공이 보유한 항공기와 안전 운항 시스템 전반을 대한항공 운영체계 안으로 통합하기 위한 법적·행정적 절차다. 대한항공은 오는 14일 합병 계약 체결 직후 국토교통부에 합병 인가를 신청한다. 오는 6월 중에는 통합에 따라 변경되는 항공 안전 관련 준수 조건과 제한 사항을 담은 운영기준 변경 인가를 신청할 계획이다. 국내 인허가 절차가 끝나면 해외 항공당국을 대상으로도 운영기준 변경 등 필요한 절차를 순차적으로 진행한다. 조원태 한진그룹 회장. [사진=대한항공] 아시아나항공은 오는 8월께 임시 주주총회를 열고 합병을 결의할 예정이다. 대한항공은 이번 합병이 소규모 합병 요건을 충족하는 만큼 아시아나항공 주주총회와 같은 날 이사회 결의로 주주총회를 갈음할 계획이다. 대한항공은 주주 권익 보호 절차도 병행했다. 대한항공은 "이번 합병이 주주들의 관심이 높은 사안인 만큼 주주 권익 보호 및 개정 상법에 따른 주주충실의무를 준수하기 위해 법무부가 발표한 '기업 조직개편 시 이사의 행위 규범 가이드라인'에서 권고하는 공정성 강화 조치를 충실히 이행했다"고 밝혔다. 대한항공은 자사 ESG위원회가 특별위원회 기능을 수행해 합병 거래 조건의 공정성 등을 별도 심의했다고 설명했다. 또 독립적인 외부 전문가를 통해 합병 가액과 비율의 적정성, 산정 방식의 공정성, 절차의 적정성, 주주 이익 보호 체계를 검증했다. 관련 내용은 증권신고서에 상세히 기재할 예정이다. ◆ 재무 부담 안고 시너지 본격화 대한항공은 재무 측면에서 단기 부담도 언급했다. 아시아나항공이 합병 전 기준 높은 부채비율과 상당 규모의 차입금 및 리스부채를 보유하고 있어 대한항공이 이를 포괄승계하게 되기 때문이다. 대한항공은 "합병 직후 단기적으로 합병 후 존속회사의 부채비율 상승 및 재무레버리지 확대가 불가피할 수 있다"고 밝혔다. 다만 "통합 현금흐름 창출 능력 강화, 중복 비용 절감에 따른 수익성 개선, 확대된 노선 네트워크를 기반으로 한 영업수익 증대를 통해 중장기적으로 재무 안정성이 점진적으로 회복 및 강화될 것으로 기대된다"고 덧붙였다. 대한항공의 아시나아항공 인수 관련 일지. [AI인포그래픽=김정인 기자] 영업 측면에서는 노선 네트워크와 운항 역량 통합이 핵심이다. 대한항공은 이번 합병을 통해 여객 네트워크 통합에 따른 운송 역량 확대와 MRO(항공기 정비·수리·운영) 등 고부가가치 사업 영역으로의 포트폴리오 재편을 추진한다. 대한항공은 "통합 네트워크를 기반으로 한 환승 수요 확대, 글로벌 항공사 동맹 스카이팀(Skyteam) 활용을 통한 코드쉐어 확대, 미주·유럽·동남아 등 핵심 국제선에서의 운항 효율화를 통해 중장기적으로 글로벌 영업 경쟁력이 강화될 것으로 기대된다"고 밝혔다. ◆ 마일리지·서비스 통합도 과제 통합 항공사 출범을 앞두고 안전 운항과 고객 서비스 통합 작업도 속도를 내고 있다. 대한항공은 중복 노선 재배치와 신규 노선 개발을 통해 고객 선택지를 넓히고, 공항 라운지 리뉴얼과 기내식 개편, 공항 터미널 이전 등을 통해 서비스 품질을 높여왔다. 양사 마일리지 통합안은 공정거래위원회 등 관계당국과 협의 중이다. 대한항공은 통합안이 확정되는 대로 고객들에게 안내할 계획이다. 인천 영종도 운북지구에 위치한 제2 엔진 테스트 셀의 모습. [사진=뉴스핌DB] 대한항공은 합병 이후 기존 이원화된 마일리지 프로그램, 지상조업, 기내서비스 운영 체계를 통합해 내부 비효율을 줄이고 원가 절감과 서비스 품질 향상을 추진할 계획이다. 안전 운항을 위한 선제 투자도 진행 중이다. 대한항공은 통합 후 늘어나는 기단과 노선, 인력에 대비해 서울 강서구 본사 종합통제센터(OCC), 객실훈련센터, 항공의료센터를 리모델링하고 업무 시스템을 정비했다. 통합 항공사 출범 직후 운항상 혼란을 줄이기 위해 양사 운항승무원 훈련 프로그램도 표준화했다. 엔진 테스트 셀(ETC), 신 엔진 정비 공장, 인천국제공항 인근 정비 격납고 등 대규모 항공기 정비 시설도 확장하거나 새로 짓고 있다. 대한항공은 통합 항공사 출범으로 국가 항공산업 경쟁력 보존, 인천국제공항 허브 기능 강화, 글로벌 항공 네트워크 확대 등의 효과를 기대하고 있다. 합병 기일은 오는 12월 16일이다. 통합 대한항공은 합병 이튿날인 12월 17일 출범한다. 이에 따라 아시아나항공 브랜드는 출범 38년 만에 역사 속으로 사라지게 된다. kji01@newspim.com 2026-05-13 17:38
사진
조국, 평택을 유세 중 이마 부상 [서울=뉴스핌] 조승진 기자 = 경기 평택을 국회의원 재선거에 출마하는 조국 조국혁신당 대표가 유세 도중 이마를 문에 부딪치는 사고로 눈 부위에 멍이 들었지만, 예정된 일정을 이어가겠다는 뜻을 밝혔다. 조 대표는 13일 페이스북을 통해 "어제 일정 중 이마를 문에 세게 부딪히는 작은 사고가 났다"며 "자고 일어나니 눈두덩이가 붓고 멍이 들었다"고 했다. 경기 평택을 국회의원 재선거에 출마하는 조국 조국혁신당 대표가 유세 도중 이마를 문에 부딪치는 사고로 눈 부위에 멍이 들었다고 13일 밝혔다. [사진=조국 페이스북] 조 대표는 이날 오전 MBC 라디오 프로그램 '김종배의 시선집중' 인터뷰를 마친 뒤 자신이 거주 중인 평택 안중의 병원을 찾아 치료를 받았다고 했다. 그러면서 "주사도 맞고 약도 받았다"며 "의사, 간호사 선생님들의 환대와 내원하신 주민들의 응원에 감사했다"고 했다. 이어 동네 카페를 찾은 사실도 전하며 "소염제가 조금 독할 수 있으니 뭐라도 먹고 약을 먹으라는 당부를 들었다"고 설명했다. 그러면서 "내부가 마치 도서관 또는 화랑 같다"며 "조용히 독서하기 좋지만 저는 독서할 여유가 없다"고 했다. 조 대표는 이후 추가로 올린 글에서 문재인 정부 청와대 출신 인사들이 선거사무소를 찾았다고 밝혔다. 그는 "문재인 정부 청와대에서 근무했던 실장, 수석, 비서관님들이 선거사무소로 오셨다"며 "오른쪽 눈에 멍이 든 걸 보시고 놀라셨지만 '액땜'했다고 격려해주셨다"고 했다. 또 "거리에서 뵙는 시민들도 깜짝 놀라신다"며 "관리를 잘못한 점 죄송하다"고 적었다. 이어 "멍이 완전히 사라지는 데는 2~3일 걸릴 것 같다"면서도 "멍든 눈으로도 뚜벅이는 계속된다"고 강조했다. chogiza@newspim.com 2026-05-13 14:28

[주요포토]

기사 번역
종목 추적기

S&P 500 기업 중 기사 내용이 영향을 줄 종목 추적

긍정 영향 종목

  • Lockheed Martin Corp. Industrials
    우크라이나 안보 지원 강화 기대감으로 방산 수요 증가 직접적. 미·러 긴장 완화 불확실성 속에서도 방위산업 매출 안정성 강화 예상됨.

부정 영향 종목

  • Caterpillar Inc. Industrials
    우크라이나 전쟁 장기화 시 건설 및 중장비 수요 불확실성 직접적. 글로벌 인프라 투자 지연으로 매출 성장 둔화 가능성 있음.
이 내용에 포함된 데이터와 의견은 뉴스핌 AI가 분석한 결과입니다. 정보 제공 목적으로만 작성되었으며, 특정 종목 매매를 권유하지 않습니다. 투자 판단 및 결과에 대한 책임은 투자자 본인에게 있습니다. 주식 투자는 원금 손실 가능성이 있으므로, 투자 전 충분한 조사와 전문가 상담을 권장합니다.
안다쇼핑
Top으로 이동