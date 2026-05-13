박완수·나동연 후보, 양산 발전 9대 공약 발표…"교통망·바이오 산업 육성"

AI 핵심 요약beta
- 박완수 경남도지사 후보와 나동연 양산시장 후보가 13일 양산 발전 9대 공약을 공동 제시했다.
- 교통망 확충과 바이오 산업 육성, 교육 인프라 개선을 핵심으로 발표했다.
- 동서 생활권 연결 도로 건설과 첨단 물류도시 육성을 강조했다.
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지역 균형 발전·정주 여건 개선
[창원=뉴스핌] 남경문 기자 = 박완수 경남도지사 후보와 나동연 양산시장 후보가 13일 양산 발전과 민생 안정을 위한 9대 공약을 공동 제시했다.
두 후보는 이날 경남도청 프레스센터에서 기자회견을 열고 교통망 확충과 바이오 산업 육성, 교육·생활 인프라 개선을 핵심으로 한 양산 발전 구상을 밝혔다.
박완수 후보는 "양산은 경남·부산 통합특별시 출범 시 핵심 거점 도시로 성장할 것"이라며 "동서로 나뉜 생활권을 연결하고, 창원·김해·부산·울산과 연계되는 광역 교통망 구축이 시급하다"고 말했다. 이어 "의료·바이오 중심 첨단 물류도시로 육성해 양질의 일자리를 만들고 청년이 머무는 도시 기반을 마련하겠다"고 강조했다.
주요 공약으로는 웅상 등 동부권에 복합스포츠센터 건립이 포함됐다. 이는 기존 50m 공인 수영장 조성 계획을 확장한 사업이다. 동면·사송 일대는 교육특구로 지정하고 특수목적고 유치를 통해 지역 인재 양성 기반을 강화한다는 계획이다.
동서 양산 연결을 위한 핵심 사업으로는 상북~웅상 간 지방도 1028호선 도로 건설을 제시했다. 해당 노선이 개통되면 지형적 제약으로 분리된 동·서부 생활권을 최단 거리로 연결할 수 있을 것으로 내다봤다.
박 후보는 "지방도 1028호선 건설 사업은 민선 9기 임기 중 반드시 첫 삽을 뜰 수 있도록 하겠다"고 말했다.
박 후보는 ▲창원·부산·울산을 연결하는 광역급행버스 도입▲매리~양산 국지도 60호선 조기 추진▲토교~물금 지방도 1022호선 조기 완공 등 광역 및 간선 교통망 확충 방안도 제시됐다.
나동연 후보는 바이오메디컬 산업혁신밸트 조성 사업 지속 추진을 핵심 과제로 내세웠다. 그는 "양산을 중심으로 김해·창원·진주를 연결해 글로벌 바이오 산업 변화에 대응하겠다"고 말했다.
또 "부산~양산(웅상)~울산 광역철도 건설 사업의 조기 착공과 김해~양산~울산 동남권 순환 광역철도 사업의 예비타당성 통과를 적극 추진하겠다"고 다짐했다.
이 밖에도 ▲웅상출장소의 동부청사 승격▲부산대 양산캠퍼스 공간혁신구역 선도사업 추진▲증산 신도시 개발 지원 등 지역 균형 발전과 정주 여건 개선 방안이 포함됐다.
두 후보는 "동서로 분리된 양산을 하나로 연결하고, 첨단 산업과 생활 인프라가 조화를 이루는 도시로 만들겠다"며 "지역 발전을 위한 정책 추진을 이어가겠다"고 전했다.
news2349@newspim.com