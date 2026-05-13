티머니, '조앤프렌즈' 카드 에디션 8종 재출시

AI 핵심 요약beta
- 티머니가 13일 지드래곤과 협업한 캐릭터 조앤프렌즈 티머니카드 2차 에디션 8종을 재출시했다.
- 샌드펄 효과와 유화 스타일 등 다양한 디자인으로 구름냥 조아, 데이지 앤 등 개성 있는 캐릭터를 담았다.
- 전국 편의점에서 편의점별 2종씩 총 8종으로 판매되며 장당 6000원이다.
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[서울=뉴스핌] 송은정 기자 = 티머니가 13일 'ZO&FRIENDS(조앤프렌즈) 티머니카드' 2차 에디션 8종을 재출시한다.
조앤프렌즈는 IPX와 가수 지드래곤이 협업해 만든 캐릭터다. 1차 출시 당시 호응이 좋아 새로운 디자인으로 선보이는 것이다. 샌드펄 효과로 빛에 따라 반짝이는 디자인부터 유화 스타일까지 다양한 비주얼을 담았다.
캐릭터는 무심한 듯 다정한 구름냥 조아, 사랑스러운 참견쟁이 데이지 앤, 천방지축 색방울 아기와 자기 등 각기 다른 개성을 지니고 있다.
새 제품은 CU, GS25, 세븐일레븐, 이마트24, 스토리웨이 등 전국 주요 편의점에서 판매된다. 편의점별로 2종씩 총 8종으로 구성돼 채널마다 서로 다른 디자인을 선보인다. 권장 소비자 가격은 장당 6000원이다.
티머니 Payment 사업부장 김영주 상무는 "1차 출시 이후 고객들의 반응에 힘입어 2차 에디션을 선보이게 됐다"며 "앞으로도 다양한 캐릭터 및 아티스트 협업을 통해 상품을 선보일 것"이라고 말했다.
yuniya@newspim.com