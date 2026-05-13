군포시 'AI 주무관' 도입·본격 운영...행정업무 효율성 제고

AI 핵심 요약beta
- 군포시가 13일 생성형 AI 플랫폼 '군포 AI 주무관'을 도입해 행정업무 효율을 높인다.
- 챗GPT, 제미나이, 클로드 오퍼스 등 AI 모델을 한 곳에서 활용할 수 있다.
- 자료 요약과 문서 작성 시간을 단축해 시민 서비스를 강화한다.
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[군포=뉴스핌] 박승봉 기자 = 경기 군포시는 급변하는 인공지능(AI) 시대에 발맞춰 생성형 AI를 활용한 행정업무 효율성 제고를 위해 AI 업무지원 플랫폼인 '군포 AI 주무관'을 전격 도입하고 본격적인 운영에 나선다고 13일 밝혔다.
시에 따르면 이번에 도입된 '군포 AI 주무관'은 챗GPT(ChatGPT), 제미나이(Gemini), 클로드 오퍼스(Claude Opus) 등 다양한 생성형 AI 모델을 한 곳에서 편리하게 활용할 수 있도록 구축된 맞춤형 업무지원 플랫폼이다.
시는 직원들이 방대한 자료의 요약, 문서 초안 작성 및 검토 등 다양한 행정업무를 신속하게 처리할 수 있도록 이번 플랫폼을 마련했다.
최근 공공부문에서의 AI 활용이 강조됨에 따라 시는 직원들이 반복적인 업무 부담을 덜고 처리 시간을 단축해 행정 속도를 비약적으로 향상하는 데 중점을 뒀다. 특히 사용자의 필요와 업무 특성에 따라 최적의 AI 모델을 선택해 활용할 수 있어 전반적인 업무 효율이 크게 상승할 전망이며 전 직원을 대상으로 사용을 확대해 비용 대비 효과도 극대화할 수 있을 것으로 기대된다.
'군포 AI 주무관' 플랫폼을 미리 접해본 한 직원은 "여러 AI 서비스에 개별적으로 접속할 필요 없이 한 곳에서 목적에 맞는 AI를 바로 쓸 수 있어 업무 편의성이 크게 높아졌다"며 "자료 요약이나 문서 작성에 드는 시간이 대폭 줄어들어 앞으로 시민을 위한 기획이나 현장 소통 등 본연의 업무에 더욱 집중할 수 있을 것 같다"고 기대감을 나타냈다.
시 관계자는 "직원들이 실무에서 AI를 적극적으로 활용하여 앞으로도 시민들에게 더욱 질 높은 행정서비스를 제공할 수 있도록 최선을 다하겠다"고 말했다.
1141world@newspim.com