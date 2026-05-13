경과원, FITI시험연구원과 협력체계 구축…시험·분석·인증 분야

AI 핵심 요약beta
- 경과원이 13일 FITI와 업무협약을 체결했다.
- 경기도 R&D 사업 수행기관의 시험·분석·인증 애로를 해소한다.
- 전략산업 기술경쟁력 강화를 위해 협력체계를 구축한다.
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[수원=뉴스핌] 박노훈 기자 = 경기도경제과학진흥원(이하 경과원)은 (재)FITI시험연구원(이하 FITI)과 경기도 R&D 지원사업 수행기관의 기술경쟁력 강화를 위한 업무협약을 체결하고 시험·분석·인증 분야 협력체계를 구축했다고 13일 밝혔다.
이번 협약은 산업 구조 변화와 기술 고도화에 따라 빠르게 증가하는 전략산업 분야의 기술 검증 수요에 대응하고 경기도 R&D 지원사업 수행기업이 연구개발 과정에서 겪는 시험·평가·인증 애로를 해소하기 위해 추진됐다.
경기도 R&D 지원사업은 도내 중소기업과 연구기관을 대상으로 기술개발부터 사업화까지 전 과정을 지원하는 대표 기술혁신 지원사업이다.
FITI시험연구원은 수행기업을 대상으로 연구개발 목표의 적정성과 검증 가능성을 진단하고 제품 상용화와 해외 진출에 필요한 시험·평가·인증 서비스를 연계 지원할 예정이다.
특히 해외 규격 인증과 글로벌 시험 기준 대응을 위한 전문 컨설팅을 지원해 도내 기업이 국제 시장에서 기술 신뢰성을 확보할 수 있도록 도울 계획이다.
최근 첨단소재와 친환경·에너지 산업 중심으로 시험·인증 수요가 확대되면서 연구개발 단계에서 기술 신뢰성을 확보할 수 있는 전문 지원체계 필요성이 커져왔다.
이에 따라 양 기관은 전문기관 간 협력을 강화해 도내 기업의 연구개발 성공 가능성과 사업화 경쟁력을 높이는 데 힘을 모으기로 했다.
협약식에는 김현곤 경과원장과 윤주경 FITI시험연구원장을 비롯해 양 기관 관계자 20여 명이 참석했다.
양 기관은 경기도 R&D 지원사업 수행기업을 대상으로 시험·평가·인증·기술컨설팅을 연계 지원하고 연구개발 단계에서 발생할 수 있는 기술 검증 문제를 조기에 해결할 수 있도록 협력하기로 했다.
특히 FITI와의 협약을 통해 섬유·바이오·환경·산업자재 분야의 시험·인증 협력 범위를 확대하고 첨단 소재와 친환경·에너지 분야 등 전략산업 과제를 수행하는 기업 지원을 강화할 계획이다.
주요 협력 내용은 ▲경기도 R&D 지원사업 수행기관 대상 연구 정량목표 진단 서비스 제공▲기술·인증 분야 전문 자문 지원▲시험 수수료 감면▲신규사업 공동 기획 등이다. 양 기관은 이번 협약을 통해 연구개발 수행기관이 연구 초기 단계부터 시험·인증 전략을 체계적으로 수립할 수 있도록 지원할 예정이다.
FITI시험연구원은 섬유·화학·산업자재·환경 분야 시험·검사·인증 서비스를 제공하는 국내 대표 시험인증 전문기관이다.국내·외 기업을 대상으로 제품 시험과 품질검사, 해외 인증 지원, 기술컨설팅 등을 수행하고 있다.
김현곤 경과원장은 "이번 협약은 경기도 R&D 지원사업에 참여하는 도내 기업의 시험·인증 애로를 보다 효과적으로 해결하기 위한 협력"이라며 "FITI시험연구원의 전문 역량과 연계해 도내 기업의 기술 신뢰성과 사업화 경쟁력을 높일 수 있도록 적극 지원하겠다"고 말했다.
ssamdory75@newspim.com