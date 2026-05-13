안양시 '제28회 청소년 축제' 23일 개최...문화 향유 기회 제공

AI 핵심 요약beta
- 안양시가 13일 23일 평촌중앙공원에서 제28회 청소년 축제를 연다고 밝혔다.
- '레벨 업' 주제로 청소년기획단이 프로그램을 주도하며 체험부스와 공연을 펼친다.
- 기념식 후 경서 등 연예인 초청 공연으로 오후 6시까지 이어진다.
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[안양=뉴스핌] 박승봉 기자 = 경기 안양시는 오는 23일 평촌중앙공원에서 '제28회 안양시 청소년 축제'를 연다고 13일 밝혔다.
시에 따르면 이번 축제는 시가 조례로 지정한 '안양시 청소년의 날'(5월 네 번째 토요일)을 맞아 청소년들에게 문화 향유의 기회를 제공하고 주체적인 성장을 응원하기 위해 마련됐다.
이번 행사는 안양시가 주최하고 안양시청소년재단 동안청소년수련관과 청소년축제기획단이 주관한다. 올해는 '레벨 업(Level Up)'을 주제로 청소년축제기획단이 프로그램 기획 전반을 주도했다.
행사는 1부 체험 부스 운영 및 청소년 공연, 2부 기념식, 3부 초청 공연 순으로 오후 6시까지 이어진다.
먼저 공원 일대에는 45여 개의 테마별 체험 부스가 운영된다. 안양시청소년재단 산하 시설 등을 비롯해 경인통일교육센터, 창조진흥원 등 관계 기관이 참여해 진로·문화·IT 체험 등 풍성한 콘텐츠를 제공한다. 특히 FC안양 홍보 및 이벤트 부스는 지역 연고 구단과 함께하는 즐길 거리도 제공한다.
오후 1시부터 중앙 무대에서는 밴드, 댄스, 치어리딩, 전통 무용 등 청소년 동아리 12개 팀의 열정적인 공연이 펼쳐진다. 오후 3시부터 이어지는 2부 '청소년의 날' 기념식에서는 '청소년 헌장' 낭독과 함께 모범 청소년을 선정해 격려하는 '청소년상' 수여식이 진행된다.
마지막으로 오후 4시부터는 가수 경서, 엠비오(AmbiO), 서기를 비롯해 사운드곰, 엠프리즘, 제이킬 등 초대 연예인들이 출연해 3부 축하 공연을 펼친다.
시 관계자는 "청소년들이 주도적으로 기획하고 참여하는 이번 축제가 세대 간 소통의 장이 되길 기대한다"며 "시민들께서도 많이 참여하셔서 우리 시 청소년들의 꿈과 열정을 함께 응원해 주시길 바란다"고 말했다.
1141world@newspim.com