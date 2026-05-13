평택시 청년창업지원센터, '실전 창업 교육 프로그램' 운영

AI 핵심 요약beta
- 평택시 청년창업지원센터가 13일 지역 청년 창업 기업을 위한 실전 창업 교육 프로그램을 운영한다.
- 22일 첫 번째 교육은 AI 기반 창업 자동화를 주제로 사업계획서 작성과 콘텐츠 제작 실습을 진행한다.
- 6월 11일 두 번째 교육은 스타트업 브랜딩 전략으로 SNS 마케팅 등 실무 중심 교육을 제공한다.
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[평택=뉴스핌] 이성훈 기자 = 경기 평택시 청년창업지원센터가 지역 내 청년 창업 기업의 실무 역량 강화를 위해 '실전 창업 교육 프로그램'을 운영한다.
13일 시에 따르면 이번 교육은 초기 창업 기업이 필요로 하는 인공지능(AI) 활용 능력과 브랜드 전략 수립 역량 강화를 지원하기 위해 마련됐다.
교육은 평택대학교 제2 피어선 빌딩 5층에서 총 2회에 걸쳐 진행되며 1차 교육은 22일 'AI 기반 창업 실전 자동화'를 주제로 열린다.
이날 교육은 사업계획서 작성, 시장조사, 홍보 콘텐츠 제작 등 생성형 AI를 활용한 실습 중심으로 운영된다.
이어 2차 교육은 오는 6월 11일 '스타트업 브랜딩 전략'을 주제로, 브랜드 메시지 개발과 사회관계망서비스(SNS) 마케팅 등 창업 현장에서 바로 활용 가능한 실무 중심 브랜딩 교육이 이뤄진다.
교육 대상은 평택시 청년창업지원센터 입주 기업과 지역 내 창업 기업 관계자 30명이다. 참가 신청은 오는 19일까지 안내 이미지에 포함된 QR코드를 통해 접수할 수 있다.
krg0404@newspim.com