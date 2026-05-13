진보 성향 전 교육감 6명, 김성근 지지 선언

AI 핵심 요약beta
- 진보 성향 전임 교육감들이 13일 충북교육청에서 김성근 충북도교육감 예비후보 지지를 선언했다.
- 김병우·조희연·장휘국 등 6명이 참가해 교육 민주주의와 자치 강화를 강조했다.
- 김 후보를 학교·교육청 경험 있는 민주주의 구현 적임자로 평가했다.
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[청주=뉴스핌] 백운학 기자 = 진보 성향의 전임 교육감들은 13일 충북교육청에서 기자회견을 열어 김성근 충북도교육감 예비 후보에 대한 지지를 공식 선언했다.
김 후보 지지 선언에 참가한 인물은 김병우 전 충북교육감과 김상곤 전 사회부총리 겸 교육부 장관, 민병희 전 강원교육감, 이재정 전 경기교육감, 장휘국 전 광주교육감, 조희연 전 서울교육감 등 6명이다.
이날 기자회견에 참석한 김병우, 장휘국, 조희연 전 교육감은 지지선언문을 통해 "교육은 민주주의를 배우고 실천하는 공공의 책무"라며 "이번 선거는 교육의 원칙과 가치를 재정립하는 계기가 돼야 한다"고 밝혔다.
이들은 김 예비 후보에 대해 "학교 현장과 교육청, 교육부를 아우르는 경험을 갖춘 인물"이라며 "민주주의와 공동체 가치를 교육에 구현할 수 있는 후보"라고 평가했다.
아울러 "충북교육이 통제 중심에서 벗어나 교육자치와 교육복지를 강화해야 한다"며 "김 예비후보가 이를 이끌 적임자"라고 강조했다.
김 예비 후보는 앞서 진보 진영 단일후보로 확정됐다.
baek3413@newspim.com