파주시, '조상 땅 찾기' 온라인 서비스 제공...3일이내 열람 가능

AI 핵심 요약beta
- 파주시가 13일 조상땅찾기 온라인 서비스를 제공한다고 밝혔다.
- 지난해 4592건 접수해 1544명에게 5260필지 토지 정보를 제공했다.
- 정부24 등 연계로 3일 내 열람 가능하며 방문 조회도 병행한다.
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
지난해 총 4592건의 재산조회 접수
[파주=뉴스핌] 이준영 기자 = 경기 파주시는 간편하게 집에서 이용할 수 있는 '조상 땅 찾기' 온라인 서비스를 제공하고 있다고 13일 밝혔다.
'조상땅찾기'는 사망이나 자료 멸실 등으로 후손이 몰랐던 조상 명의의 토지를 확인해 주거나 파산 신청에 따른 토지 미소유 여부를 조회하는 행정 서비스다. 시민들의 알 권리 보장과 재산권 행사를 돕는 목적으로 운영한다.
파주시는 지난해 총 4592건의 재산 조회를 접수해 1544명에게 5260필지(384만㎡)에 대한 토지 정보를 제공한 것으로 나타났다.
이는 통합 민원 창구 일원화 운영과 온라인 신청 병행 체계로 전환된 이후 시민 접근성이 크게 향상된 결과로 분석 다.
이 온라인 서비스는 정부24, 국가 공간 정보 포털, 케이지오(K-Geo) 플랫폼과 연계해 개인정보 제공 동의만으로 신청 후 3일 이내 열람·출력할 수 있어 처리 기간이 대폭 단축됐다. 다만 조상의 주민등록번호를 모르는 경우나 2008년 이전 사망자의 토지를 조회해야 하는 경우에는 신분증과 제적등본 등을 지참해 시청을 직접 방문해야 한다.
김영기 부동산과장은 "온라인 조상땅찾기 서비스는 시민이 언제 어디서나 자신과 조상의 재산을 확인할 수 있는 생활 밀착형 서비스"라며 "온라인 기반의 편리한 부동산 행정 서비스를 지속적으로 확대하겠다"고 말했다.
skyimhan@newspim.com