익산시, 치유·미식 결합 농촌체험 콘텐츠…체류관광 강화

AI 핵심 요약beta
- 익산시가 13일 치유 미식 체험 콘텐츠로 체류형 농촌관광을 활성화한다.
- 농식품부 공모에서 밀새싹힐링팜 등 지역 경영체 3곳이 선정됐다.
- 맞춤 프로그램 개발과 마케팅 지원으로 농촌관광 기반을 확대한다.
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
웰니스·식도락·감성체험 기반 농촌관광 경쟁력 제고 기대
[익산=뉴스핌] 이백수 기자 = 전북 익산시가 치유와 미식, 체험형 콘텐츠를 앞세워 체류형 농촌관광 활성화에 나선다.
시는 농식품부 주관 '2026년 소규모 농촌체험프로그램 개발 지원사업' 공모에서 지역 농촌관광 경영체 3곳이 최종 선정됐다고 13일 밝혔다.
이번 사업은 소규모 여행객들이 농촌에서 다양한 체험과 휴식을 즐길 수 있도록 맞춤형 프로그램 개발을 지원하는 사업으로, 전국 113개 농촌관광 경영체 가운데 35개소가 선정됐다.
익산에서는 밀새싹힐링팜 왕궁굿파머스의 '통밀·밀새싹 건강업(UP) 식도락 여행', 달빛소리수목원의 '금목서·은목서와 떠나는 웰니스 여행', 성당포구마을영농조합법인의 '미니 항아리 화분 만들기' 프로그램이 이름을 올렸다.
밀새싹힐링팜 왕궁굿파머스는 지역 농산물을 활용한 건강 먹거리 체험을 통해 농촌 미식관광 콘텐츠를 선보이고, 달빛소리수목원은 수목원 자원을 활용한 힐링·웰니스 프로그램을 운영한다.
또 성당포구마을은 농촌 감성과 문화를 접목한 체험형 콘텐츠를 제공할 예정이다.
시는 이번 공모 선정으로 지역 자연환경과 농촌자원을 활용한 체험 콘텐츠를 강화하고 체류형 농촌관광 기반 확대에도 도움이 될 것으로 기대하고 있다.
선정된 경영체에는 전문가 맞춤형 자문과 프로그램 기획·개발, 시범 운영, 홍보·마케팅, 온라인 여행 플랫폼 입점 지원 등이 제공되며, 신규 프로그램은 순차적으로 운영될 예정이다.
익산시 관계자는 "이번 선정은 익산 농촌관광 콘텐츠 경쟁력과 운영 역량을 인정받은 결과"라며 "앞으로도 지역 자원과 농촌체험휴양마을을 연계한 다양한 프로그램을 확대해 다시 찾는 익산 농촌관광 조성에 힘쓰겠다"고 말했다.
lbs0964@newspim.com