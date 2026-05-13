부산시민단체들 "북항 재개발 위해 '55보급창·제8부두' 이전해야"

AI 핵심 요약beta
- 부산시민단체 13곳이 13일 북항재개발과 원도심 안전을 위해 주한미군 제55보급창과 제8부두 이전을 촉구했다.
- 단체들은 도심 군사시설이 시민 생명·안전과 환경을 위협하는 구조적 문제라며 2024년 화재와 생화학 방어 프로그램 우려를 제기했다.
- 정부와 부산시에 통합 이전 로드맵 수립, 환경조사 실시, 반환 부지의 도심녹지 조성 등을 요구했다.
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이전 로드맵 수립·환경조사 요구
[부산=뉴스핌] 남동현 기자 = 부산시민단체들이 북항재개발과 원도심 시민 안전을 위해 주한미군 제55보급창과 제8부두를 이전할 것을 촉구했다.
부산시민단체들은 13일 부산시의회 브리핑룸에서 기자회견을 열고 "북항재개발 완성과 원도심 시민안전을 위해 주한미군 55보급창과 제8부두의 이전을 촉구한다"고 밝혔다.
이날 (사)초록생활, (사)미래사회를준비하는 시민공감, 글로벌해양부산시민추진단, 동남권관문공항실현부울경범시민운동본부, 경남미래발전연구소, 문화공산고나무 등 13개 시민단체가 함께 했다.
단체들은 "이 문제는 결코 오늘이나 어제 갑자기 제기된 사안이 아니다"며 "오랜 시간 동안 부산 원도심 발전을 가로막고 시민의 생명과 안전을 위협해 온 구조적 문제"라고 직격했다.
그러면서 "도심 한복판에 자리한 군사시설로 인해 북항과 원도심의 공간·녹지축은 단절돼 왔다"라며 "큰 문제는 단순한 도시 미관이나 개발의 문제가 아닌 시민 안전과 환경, 생명권, 도시 주권의 문제"라고 날 센 각을 세웠다.
이어 "지난 2024년 55보급창 내 대형 화재는 도심 군사시설이 가진 위험성을 부산 시민들에게 다시 한번 각인시킨 사건이였다"고 상기시키며 "제8부두 역시 주한민군 생화학 방어 프로그램과 관련한 시민 불안은 수년간 지속돼 왔다"고 쓴소리를 던졌다.
또 "지난달 30일 55보급창 내에 미 군사우체국과 군사우편터미널이 새롭게 개소했다"며 "이전을 논의해야 할 시점에 기지 내부 기능이 강화되고 있다는 점은 장기 고착화와 영구화를 초래할 수 있다"고 우려했다.
단체들은 정부와 부산시에 ▲주한미군 제55보급창과 제8부두의 통합 이전 로드맵 즉각 수립▲55보급창 주변 토양·지하수·해양퇴적물에 대한 정밀 환경조사 실시▲군사우체국 및 군사우편터미널이 55보급창 기능 강화와 장기 고착화 반대▲제8부두 생화학 관련 의혹 해소와 투명한 정보공개와 안전대책 마련▲향후 반환 부지를 시민을 위한 대규모 도심녹지와 공공공간 조성 등을 요구했다.
단체들은 "북항은 부산의 미래다. 그러나 그 미래는 시민 안전 위에 세워져야 한다"면서 "원도심 재생은 군사시설의 고착 위에서 완성될 수 없다"고 말했다.
또 "부산시장 후보들은 55보급창과 제8부두 이전에 찬성하는가. 반대하는가. 북항의 미래를 시민에게 돌려줄 것인가. 아니면 도심 군사시설의 고착을 방치할 것인가"라고 반문하며 "부산시민과 시민사회는 북항의 미래와 원도심의 안전, 부산의 자치주권을 위해 끝까지 행동할 것"이라고 목소리를 높였다.
ndh4000@newspim.com