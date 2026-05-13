담양 민주당 경선 후보들 "경쟁 끝, 정책 동지로"

AI 핵심 요약beta
- 더불어민주당 담양군수 경선 후보들이 13일 정책 프로젝트 '미담'을 출범했다.
- 박종원·이규현·이재종 후보가 정책 통합과 담양 발전 선언을 발표했다.
- 경선 상처 없이 농업·관광 융합으로 군민 소득 증대를 추진한다.
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[담양=뉴스핌] 조은정 기자 = 더불어민주당 담양군수 경선 후보들이 '원팀'을 넘어 정책 중심의 공동 행보에 나서며 지역 정치권의 이목을 끌고 있다.
박종원 후보와 이규현 전남도의원, 이재종 전 청와대 행정관은 13일 전남도의회 브리핑룸에서 공동 기자회견을 열고 정책 프로젝트 모임 '미담(미래담양)'을 공식 출범시키며 "경쟁을 넘어 군민을 위한 공동의 담양 발전 선언"을 발표했다. 농업정책 전문가인 조창완 전 전남발전연구원 부원장도 참석해 정책 방향에 힘을 보탰다.
이들은 "경선 과정에서는 서로 다른 비전과 정책으로 경쟁했지만 목표는 군민의 삶을 더 낫게 만들고 담양의 미래를 키우는 데 있었다"며 "이제는 담양 발전이라는 더 큰 이름 아래 하나가 됐다"고 강조했다.
특히 세 후보는 경선 과정에서 제시된 정책을 통합해 군정에 반영하겠다는 점을 분명히 했다.
박 후보는 "누가 제안했느냐보다 군민에게 얼마나 도움이 되느냐를 기준으로 삼겠다"고 밝히며 이규현 후보의 '담양형 기본소득 정책'과 이재종 후보의 '데이터 생산도시 구축' 구상을 핵심 정책으로 추진하겠다고 밝혔다.
이와 함께 관광예산 국비 확보 전략을 주요 과제로 설정하고 담양의 문화·생태 자원을 국가 정책과 연계해 지역경제 활성화와 군민 소득 증대로 이어가겠다는 구상도 내놨다.
이들은 "민주당은 좋은 정책을 함께 키워가는 정당"이라며 "세 후보의 정책을 함께 담아내는 것은 단순한 통합이 아니라 군민의 삶을 책임지는 약속"이라고 밝혔다.
현재 담양군수 선거는 민주당 박종원 후보와 조국혁신당 정철원 후보 간 초접전 양상을 보이고 있다. 이에 대해 세 후보는 "네거티브 선거가 아닌 정책으로 맞서겠다"며 "미담을 통해 군민에게 실질적인 비전을 제시하는 것이 우리의 전략"이라고 밝혔다.
특히 '미담' 프로젝트는 선거 결과와 무관하게 지속 운영할 방침이다.
이들은 "당선 여부를 떠나 담양의 미래를 위한 정책 개발과 연구는 계속돼야 한다"며 "미담은 일회성 선거 조직이 아니라 담양 발전을 위한 지속 가능한 싱크탱크로 자리매김할 것"이라고 강조했다.
경선 이후 협력 과정도 강조됐다. 이들은 "경쟁의 상처를 남기지 않고 오히려 더 깊이 공부하고 준비해왔다"며 전남발전연구원 조창완 박사와 함께 정책 논의를 이어온 사실을 소개했다. 이어 "정치는 갈등이 아니라 주민의 삶을 바꾸는 실력으로 증명돼야 한다"고 덧붙였다.
지역 발전 전략으로는 농업과 문화관광의 융합을 제시했다. 이들은 "담양의 뿌리는 농업이고 미래는 문화관광"이라며 "자연, 먹거리, 역사, 축제, 관광을 하나의 경제 축으로 연결해 군민 소득을 높이겠다"고 밝혔다.
이를 위한 실행 플랫폼으로 출범한 '미담'에 대해선 "단순한 연구모임이 아니라 담양의 미래 산업과 지역경제 해답을 만들어가는 실천 플랫폼"이라고 규정했다.
이들은 "원팀을 넘어 군민의 팀으로, 협력과 실력의 정치로 담양을 다시 일으켜 세우겠다"며 "이재명 정부와 함께 지역 발전을 반드시 실현하겠다"고 강조했다.
ej7648@newspim.com