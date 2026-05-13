'2015 시카고 마라톤 준우승' 멜레세, 훈련 중 쓰러져 사망…향년 36세

AI 핵심 요약beta
- 에티오피아 육상선수 멜레세가 13일 훈련 중 쓰러져 사망했다.
- 향년 36세로 아디스아바바 병원 이송 후 숨졌다.
- 2015 시카고 마라톤 준우승 등 다수 우승 기록 보유했다.
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[서울=뉴스핌] 유다연 기자=2015 시카고 마라톤 여자부에서 준우승에 올랐던 예브르구알 멜레세(에티오피아)가 훈련 중 쓰러진 뒤 사망했다. 향년 36세다.
에티오피아 육상연맹은 13일(한국시간) 멜레세가 훈련 중 갑작스러운 이상 증세를 보여 에티오피아 수도 아디스아바바의 병원으로 긴급 이송됐지만 끝내 숨졌다고 전했다.
멜레세는 오는 24일 캐나다 오타와에서 열리는 마라톤 대회 출전을 준비하던 중 쓰러진 것으로 알려졌다. 하지만 정확한 사인 등에 대해 확실히 알려진 바는 없다.
1990년생인 멜레세는 2015년 휴스턴 마라톤과 프라하 마라톤에서 우승을 차지했다. 같은해 세계적으로 유명한 마라톤 대회 중 하나인 시카고 마라톤에서 2시간23분43초의 기록으로 준우승을 차지하며 이름을 알렸다. 당시 우승자였던 플로렌스 키플라갓(2시간23분33초·케냐)의 기록과는 10초 차였다. 이후 2018년 상하이 마라톤에서도 우승을 차지했다.
멜레세의 마지막 공식 대회는 지난해 5월 열린 베이징 마라톤으로, 당시 그는 레이스를 완주하지 못했다.
willowdy@newspim.com