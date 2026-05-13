韩4月新增就业人口7.4万 创16个月来新低

纽斯频通讯社世宗5月13日电 韩国国家数据处13日发布的《2026年4月就业动向》显示，韩国15岁以上就业人数为2896.1万人，同比增加7.4万人。此前，就业人数增幅曾在今年2月和3月维持在20万人区间，但4月再次跌破10万人。

【插图=AI生成】

从行业来看，保健及社会福利服务业就业人数增加26.1万人，艺术、体育及休闲服务业增加5.4万人，不动产业增加4.9万人，运输及仓储业增加1.8万人。

同时，专业、科学及技术服务业就业人数减少11.5万人，农林渔业减少9.2万人，制造业减少5.5万人，批发零售业减少5.2万人，住宿餐饮业减少2.9万人。

国家数据处表示，专业、科学及技术服务业就业降幅为2013年相关产业统计修订以来最大水平，可能与基数效应有关。此外，国际油价上涨及中东局势变化，也对运输、零售和住宿等行业就业带来影响。

4月韩国15岁以上就业率为63%，同比下降0.2个百分点。按照经济合作与发展组织（OECD）标准计算的15至64岁就业率则为70%，同比上升0.1个百分点。

从年龄层来看，60岁以上就业人数增加18.9万人，30多岁增加8.4万人，50多岁增加1.1万人；20多岁就业人数则减少19.5万人，40多岁减少1.7万人。其中，15至29岁青年就业人数同比减少19.4万人。

此外，韩国4月非经济活动人口达到1615.2万人，同比增加17.4万人。其中，处于"休息状态"的人口为249.7万人，同比增加6.3万人；放弃求职人数为35.3万人，同比增加1.5万人。（完）

韩国纽斯频（NEWSPIM·뉴스핌）通讯社