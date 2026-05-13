대전시, 하계 청년 행정체험연수 참가자 모집

AI 핵심 요약beta
- 대전시가 13일 2026년 하계 청년 행정체험연수 80명 모집을 발표했다.
- 7월 1일부터 27일까지 5주간 시청 등에서 행정지원 업무를 수행한다.
- 18일부터 25일 대전청년포털로 신청하며 전산 추첨으로 6월 8일 선발한다.
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[대전=뉴스핌] 김수진 기자 = 대전시는 '2026년도 하계 청년 행정체험연수' 참여자 80명을 모집한다고 13일 밝혔다.
이번 '하계 청년 행정체험연수'는 7월 1일부터 27일까지 5주간 운영되며, 시청과 사업소, 공사·공단, 출자·출연기관 등에서 행정지원과 민원응대, 자료정리, 현장행정 지원 등의 업무를 수행하게 된다.
신청 대상은 공고일인 5월 13일 기준 본인 또는 부모가 대전시에 주민등록 돼 있는 만 18세 이상 39세 이하 청년(주민등록 기준 1986년 5월 14일생부터 2008년 5월 13일생까지)이다. 신청은 오는 18일 오전 9시부터 25일 오후 6시까지 대전청년포털 홈페이지를 통해 온라인으로 가능하다.
모집 인원은 총 80명으로 특별선발 32명과 일반선발 48명으로 나눠 선발한다.
특별선발은 국민기초생활수급자(본인 또는 자녀), 차상위계층(본인 또는 자녀), 등록장애인(본인), 등록한부모가족(본인 또는 자녀), 국가유공자(본인 또는 자녀)를 대상으로 한다.
참여자는 전산 추첨을 통해 선발되며 최종 선발 및 부서 배치 결과는 서류 검증 절차를 거쳐 내달 8일 발표할 예정이다.
근무시간은 주 5일, 1일 6시간이며 만근 기준 실지급액은 약 157만 원 수준이다. 일부 기관은 업무 특성에 따라 주말 근무 후 평일 하루를 쉬는 방식으로 운영된다.
한편 지난 '동계 청년 행정체험연수' 모집에는 80명 모집에 4722명이 신청한 바 있다.
자세한 사항은 대전시 홈페이지 또는 대전청년포털 공고문에서 확인할 수 있다.
nn0416@newspim.com