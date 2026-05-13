韩防长在美谈霍尔木兹海峡与作战权移交问题

纽斯频通讯社华盛顿5月13日电 正在美国访问的韩国国防部长官安圭伯当地时间12日表示，韩国已向美国方面说明，将研究"分步"为霍尔木兹海峡恢复正常通航作出贡献。

图为当地时间12日，韩国国防部长官安圭伯在韩国驻美大使馆与媒体记者举行座谈会。【图片=驻美韩媒联合记者团】

安圭伯当天在位于华盛顿的韩国驻美大使馆举行记者座谈会时表示，作为国际社会负责任的一员，韩国愿参与相关工作并将考虑循序渐进地扩大贡献。

他说，韩方目前考虑的参与形式包括政治支持、派遣人员、信息共享以及军事资产支援等多种方案，但具体参与范围仍需根据局势发展及韩国法律程序综合决定。

安圭伯强调，关于扩大韩国军事角色的问题，目前韩美双方尚未展开深入讨论。

据介绍，在此前举行的韩美防长会谈中，霍尔木兹海峡局势以及韩国货轮"NAMU号"事件均被列入议题。不过，美国国防部长皮特·赫格塞思并未就派兵等事项向韩方提出具体要求。

就"NAMU号"遇袭事件，安圭伯表示，目前韩国政府联合调查仍在进行，待查明准确原因后再决定后续应对方向。

在战时作战指挥权移交问题上，安圭伯表示，虽然韩美之间存在部分认知差异，但双方已就"基于条件、尽快推进移交"的原则形成共识。韩国推进尽早完成战作权移交的方针不会改变。

关于核动力潜艇合作问题，安圭伯表示，安全问题应与经济问题分开处理，韩美双方已就尽快启动实务层磋商形成共识。

此次会谈是安圭伯就任韩国国防部长官后首次与美方举行面对面会谈。双方围绕战作权移交、核动力潜艇合作以及霍尔木兹海峡局势等安全议题进行了讨论。韩方重申将通过增强国防能力强化自主防卫，美方则强调扩大同盟作用和增加防务投入的重要性。（完）

韩国纽斯频（NEWSPIM·뉴스핌）通讯社