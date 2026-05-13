경기도서관, 김겨울 작가 초청 특강 '책으로 연결되기' 15일 개최

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- 경기도서관이 독서와 인문학 콘텐츠로 인기 있는 김겨울 작가를 초청해 특강을 연다고 13일 밝혔다.
- '책으로 연결되기'를 주제로 15일 오후 6시 30분부터 2시간 동안 진행되며 책 읽기의 의미와 타자와의 연결을 다룬다.
- 김 작가는 다수의 저서와 유튜브 채널 '겨울서점' 등을 통해 독서 문화 확산 활동을 이어오고 있다.
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[수원=뉴스핌] 박승봉 기자 = 경기도서관은 독서와 인문학 콘텐츠로 많은 독자들의 사랑을 받고 있는 김겨울 작가 초청 특강을 연다고 13일 밝혔다.
경기도서관 작가 초청 특강 프로그램 '플래닛을 만나다'을 통해 진행되는 이번 특강의 주제는 '책으로 연결되기'다. 김겨울 작가는 책 읽기라는 행위의 의미와 책을 통한 타자와의 연결을 도민들과 이야기할 계획이다.
김 작가는 '활자 안에서 유영하기', '독서의 기쁨', '겨울의 언어' 등 다수의 저서를 집필했으며, 유튜브 채널 '겨울서점'과 라디오 진행 등을 통해 독서 문화 확산 활동을 이어오고 있다.
특강은 오는 15일 오후 6시 30분부터 2시간 동안 경기도서관 지하 1층 '플래닛 경기홀'에서 진행된다. 참여를 원하는 도민은 경기도서관 누리집을 통해 신청할 수 있다.
윤명희 경기도서관장은 "도민들이 독서의 즐거움을 새롭게 발견하고 책을 매개로 서로의 생각을 나누는 시간이 되길 기대한다"고 말했다.
1141world@newspim.com