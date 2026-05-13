三星电子劳资调解破局 工会拟依法罢工

纽斯频通讯社首尔5月13日电 韩国三星电子劳资双方围绕2026年工资协议举行的第二轮后续调解会议13日宣告破局，持续约17小时的马拉松式协商未能达成一致。中央劳动委员会表示，由于劳资双方分歧较大，且工会方面要求终止后续调解，因此决定结束本轮调解程序。

三星电子。【图片=纽斯频通讯社】

中央劳动委员会称，在协商过程中，委员会曾基于双方主张提出多项替代方案，希望推动达成妥协，但未能缩小双方立场差距。若未来劳资双方再次共同申请后续调解，仍可随时提供支持。

三星电子劳资双方已于11日在世宗政府办公楼举行第一轮后续调解会议，但未能取得进展。第二轮会议于12日上午开始，一直持续至13日凌晨。

三星电子工会表示，中央劳动委员会提出的方案未能反映工会核心诉求，特别是在绩效奖金制度改革方面，仍维持现有OPI（超额利润绩效奖金）制度及年薪50%的奖金上限，因此工会无法接受。

工会方面还对DS（半导体）部门特别绩效奖金方案表示不满，认为相关条件与竞争对手业绩挂钩"难以接受"。

三星电子工会表示，目前已有约4.1万名工会成员明确表示将参与全面罢工，预计实际参与人数可能超过5万人。工会将依法推进罢工行动。

对于外界担忧罢工可能影响公司经营和股东利益，工会方面表示，工会成员本身也是股东，希望通过改善绩效奖金制度实现更合理的利益分配。

另外，三星电子劳资双方自去年12月起就2026年集体劳动协议开展谈判，但由于在绩效奖金标准上的分歧未能缩小，谈判于今年3月破裂。此后，工会取得罢工权，并表示将于本月21日启动为期18天的总罢工。（完）

韩国纽斯频（NEWSPIM·뉴스핌）通讯社