NH농협은행, '올원더풀 라이프 클래스' 개최

AI 핵심 요약beta
- NH농협은행이 12일 시니어 우수고객 초청 세미나를 개최했다.
- 은퇴세미나와 전통주 클래스·시음회로 구성해 자산관리와 체험 제공했다.
- 박현주 부행장은 시니어 맞춤 서비스 확대를 밝혔다.
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[서울=뉴스핌] 전미옥 기자 = NH농협은행은 지난 12일 본사의 프리미엄 자산관리 공간 'NH로얄챔버'로 시니어 우수고객을 초청해 '올원더풀 라이프 클래스' 세미나를 개최했다고 13일 밝혔다.
NH올원더풀은 지난해 11월, 농협금융이 시니어 세대의 안정적인 노후 준비와 자산관리를 지원하기 위해 론칭한 브랜드다. '모든 순간, 원더풀하게 채워지다'라는 슬로건 아래 인생2막을 준비하는 고객의 금융은 물론 삶 전반과 자녀 세대까지 아우르는 든든하고 따뜻한 동행을 목표로 설계됐다.
행사는 1부 은퇴세미나와 2부 전통주 클래스·시음회로 구성됐다. 1부에서는 농협은행의 은퇴설계 전문위원이 강사로 참여해 은퇴 이후 안정적인 자산관리와 여유 있는 삶을 위한 준비 방안을 중심으로 실질적인 인사이트를 제공했다.
2부 전통주 클래스에서는 전통주 소믈리에가 우리쌀 전통주의 특징을 설명하고, 다양한 전통주 시음과 다과 페어링 체험을 제공했다. 특히 농협경제지주가 주관하는 'K-라이스페스타'의 우리술 부문 수상작들을 활용했다.
박현주 개인금융부문 부행장은 "이번 행사는 금융 정보 제공을 넘어 고객의 삶과 경험을 함께하는 새로운 시도"라며 "앞으로도 시니어 고객을 위한 맞춤형 서비스와 차별화된 고객 경험을 지속 확대해 나가겠다"고 말했다.
romeok@newspim.com