쯔양 배불러야 퇴근 가능…'쯔양몇끼', 역대급 먹방 퀘스트 시작

AI 핵심 요약beta
- ENA가 쯔양몇끼 메인 포스터를 공개했다.
- 쯔양이 배부를 때까지 끝나지 않는 먹바라지 투어를 알렸다.
- 30일 저녁 7시 50분 ENA에서 첫 방송한다.
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[서울=뉴스핌] 최문선 기자 = ENA 신규 예능 '쯔양몇끼'가 메인 포스터를 공개하며, 쯔양이 "배부르다"고 선언할 때까지 끝나지 않는 '생고생 먹바라지 투어'의 출발을 알렸다.
오는 30일 첫 방송되는 ENA '쯔양몇끼'는 "쯔양이 배부를 때까지"라는 슬로건 아래, 국내외 곳곳을 누비며 펼쳐지는 생고생 먹바라지 투어 프로젝트다. 쯔양이 진심으로 배불러야만 촬영이 종료되는 독특한 설정을 바탕으로, 그녀의 포만감을 이끌어내기 위해 고군분투하는 먹바라지들의 전략과 케미, 예측 불가한 먹방 여정이 기대를 모으고 있다.
오늘 공개된 메인 포스터에는 게임 속 주인공처럼 숟가락을 들고 환하게 웃고 있는 쯔양의 모습이 시선을 사로잡는다. 하늘색 배경 위 픽셀 그래픽, 음식 아이템, 게임 스테이지를 연상시키는 오브제들이 어우러져 '쯔양을 배부르게 해야 클리어되는' 프로그램의 콘셉트를 직관적으로 보여준다. 특히 포스터 하단의 "PRESS START" 문구는 지금부터 본격적인 먹바라지 퀘스트가 시작된다는 메시지를 재치 있게 전한다.
특히 포스터 중앙에 자리한 "쯔양이 배부를 때까지"라는 문구는 '쯔양몇끼'의 핵심 룰을 압축한다. 단순히 많이 먹는 먹방을 넘어, 쯔양이라는 압도적인 대식가를 만족시키기 위해 출연진이 각 도시의 맛집과 메뉴를 찾아 나서는 과정이 프로그램의 주요 관전 포인트. 각종 음식 픽셀 아이템과 캐릭터화된 쯔양의 모습은 먹방과 게임 미션을 결합한 듯한 경쾌한 분위기를 완성하며, 보는 순간 프로그램의 유쾌한 세계관을 각인시킨다.
앞서 공개된 티저 영상에서는 "쯔양을 배불려야 촬영이 끝난다"는 기약 없는 미션이 공개되며 화제를 모았다. 쯔양은 "거짓말로 배부르다 할 수는 없잖아요"라고 말하며 해맑은 미소 뒤에 숨겨진 대식가의 위엄을 드러냈었다. 무엇보다 박명수와 정준하는 첫 먹버라지로서 홍콩에서 펼쳐질 쯔양의 상상을 초월하는 먹방 스케일을 어떻게 극복할지 기대된다.
제작진은 "메인 포스터에는 쯔양의 배부름을 향해 달려가는 프로그램의 룰과 세계관을 게임 퀘스트처럼 표현했다"라며 "쯔양의 압도적인 먹방 능력과 그녀를 배불리기 위해 나서는 먹바라지들의 처절하면서도 유쾌한 서포트가 색다른 재미를 선사할 것"이라고 전했다. 이어 "과연 어느 도시, 어떤 먹바라지가 쯔양의 진짜 '배부르다'는 선언을 받아낼 수 있을지 지켜봐 달라"고 덧붙였다.
생고생 먹바라지 투어 '쯔양몇끼'는 30일 저녁 7시 50분 ENA에서 첫 방송된다.
moonddo00@newspim.com