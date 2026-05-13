전국 광역단체장 5월 13일 일정

AI 핵심 요약beta
- 김영록 전남광주통합특별시장 예비후보가 29일 5·18민주묘지 참배했다.
- 여중협 강원도지사 권한대행이 12일 자연재난 대비상황 점검회의를 열었다.
- 강기정 광주시장이 12일 K-자율주행 출범식과 AI 유치기업 협약식을 진행했다.
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
▲김영록 전남지사
- 5·18민주묘지, 국립 5·18 민주묘지 참배
▲여중협 강원도지사 권한대행
-2026년 여름철 자연재난 대비상황 점검회의 (14:30 재난안전대책본부상황실)
▲이동옥 충북지사 권한대행
-현안업무 보고(10:00 행정부지사실)
- 2026 안전한국훈련(15:00 재난상황실)
-AI특화 시범도시 업무협약식(16:00 여는마당)
2026 안전한국훈련(재난상황실)
▲김경덕 부산시장 권한대행
-여름철 자연재난 최종 점검회의(10:00 재난안전대책본부)
-조례규칙심의회(16:30 7층 회의실)
▲박일웅 경남지사 권한대행
- 재청
▲강기정 광주시장
-K-자율주행 국가대표팀 출범식 및 업무협약식(10:00 김대중컨벤션센터)
-AI 유치기업 업무협약(14:30 비즈니스룸)
▲유득원 대전시장 권한대행
-외부 일정 없음
▲김하균 세종시장 권한대행
-외부 일정 없음
▲홍종완 충남지사 권한대행
-제57주년 상이군경회 창립 기념식(10:00 문예회관)
▲ 노홍석 전북지사 권한대행
-재청근무
▲ 하병필 인천시장 권한 대행
- 통상업무
[전국 종합=뉴스핌]
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