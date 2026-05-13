서울시청 하늘광장 갤러리, 예술로 재탄생한 '곤충도감' 전시

AI 핵심 요약beta
- 서울시가 13일 14일부터 7월 29일까지 박상빈 작가 회화 전시를 연다.
- 하늘광장 갤러리에서 곤충도감 주제작품을 선보이며 생명 아름다움을 표현한다.
- 7월 21일 팝업 카드 체험 프로그램을 운영하고 선착순 접수한다.
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시민들에게 자연 속 숨겨진 아름다움 체험 기회 제공
[서울=뉴스핌] 이진용 기자= 서울시는 오는 14일부터 7월 29일까지 서울시청 본관 8층 하늘광장 갤러리에서 박상빈 작가의 회화 전시 '곤충도감: 작은 삶에 깃든 생명의 찬란함'을 전시한다고 13일 밝혔다.
하늘광장 갤러리는 서울광장을 내려다볼 수 있는 공간으로, 시민들이 자유롭게 관람할 수 있는 문화예술 공간이다. 서울시는 2014년부터 매년 작가 공모를 통해 다양한 전시를 선보이며 시민들에게 수준 높은 문화예술 경험을 제공하고 있다.
이번 전시는 총 130건이 접수된 2026년 하늘광장 갤러리 전시작가 공모에서 선정된 3건의 작품 중 첫 번째로, 작고 쉽게 지나쳤던 곤충들을 작가의 독창적인 시선으로 풀어낸 작품이 전시된다.
'곤충도감'은 곤충을 통해 생명의 감각과 아름다움을 전하고, 곤충의 날개에 맺힌 물방울과 빛에 따라 변화하는 색채를 섬세하게 표현하여, 생명체들이 소중한 존재임을 느끼게 해준다.
박상빈 작가는 2015년부터 곤충과 물방울을 주제로 작업해 왔으며, 매크로렌즈를 사용하여 곤충 위의 물방울을 촬영하고 생명력과 아름다움을 담아왔다. 그의 작품은 호반문화재단 '2025 H-EAA 선정작가상'과 '제32회 대전광역시 미술대전 우수상'을 수상한 바 있다.
전시 기간 동안 박상빈 작가와 함께하는 '물방울이 반짝! 곤충 팝업 카드 만들기' 체험 프로그램이 운영된다. 참가자들은 전시 작품 속 곤충 이미지를 활용해 팝업 카드를 제작하고, 투명 레진을 이용해 곤충의 날개 위 물방울을 표현하는 시간을 갖는다.
체험 프로그램은 7월 21일 오전 10시 30분과 오후 2시에 각각 진행되며, 참여 신청은 7월 14일 오전 10시부터 서울시 공공서비스 예약사이트를 통해 선착순 접수된다. 참가비는 재료비를 포함해 5000 원이며, 회차당 8명을 모집할 예정이다.
곽종빈 서울시 행정국장은 "하늘광장 갤러리가 시민과 방문객이 자연스럽게 예술을 만날 수 있는 열린 문화공간으로 역할을 해왔다"며, "이번 전시를 통해 작은 생명 속 아름다움을 체험할 수 있는 특별한 시간이 되기를 바란다"고 전했다.
jycafe@newspim.com