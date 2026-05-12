불스원, 네이버 브랜드데이 행사 진행

AI 핵심 요약beta
- 불스원이 12일 네이버 스토어에서 브랜드데이 행사를 진행한다.
- 특가 1+1 프로모션과 중복 쿠폰, 사은품을 제공한다.
- 쇼핑 라이브 중 30% 할인 쿠폰과 추가 적립 혜택을 선보인다.
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[서울=뉴스핌] 김연순 기자 = 자동차용품 전문 기업 불스원이 12일 네이버 공식 스토어에서 브랜드데이 행사를 진행한다고 밝혔다.
행사는 특가와 쿠폰, 사은품을 함께 제공하는 구성이다. 인기 제품을 대상으로 1+1 프로모션을 진행하며, 대표 제품인 '불스원샷 시그니처' 1+1 구성에는 상품 중복 할인 쿠폰을 추가로 제공한다. 구매 수량에 따라 사은품도 증정한다.
고객들은 상품 쿠폰과 장바구니 쿠폰 2종, 구매 금액별 사은품, 카드사 간편결제 10% 즉시 할인을 받을 수 있다.
오전 9시부터 오후 6시까지 3시간 간격으로 선착순 장바구니 쿠폰을 제공한다. 라운지 전용 댓글 이벤트도 진행되며, 참여 고객 전원에게 할인 쿠폰을 주고 추첨을 통해 네이버페이 포인트 3만원을 지급한다.
오후 7시부터 1시간 동안 진행되는 네이버 쇼핑 라이브가 행사의 중심이다. 라이브 방송 중에는 30% 중복 할인 쿠폰 3장을 한정 제공하고, 라이브 진열 상품 구매 고객을 위한 추가 적립을 마련했다. 라이브 방송 중 활발하게 소통한 고객과 카카오톡 플러스 친구를 통해 구매 인증한 고객에게는 사은품을 증정한다.
y2kid@newspim.com