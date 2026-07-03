코인원, '워터밤 속도 2026' 메인 타이틀 스폰서 참여…고객 이벤트도

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22일 한화리조트 설악 쏘라노서 진행, 다영·사이먼 도미닉·미미·윤미래 등

신규 가입 고객 중 300명 추첨해 입장 티켓 2매씩 증정

[서울=뉴스핌] 채송무 기자 = 코인원은 여름 페스티벌 '워터밤 속초 2026' 메인 타이틀 스폰서로 참여할 것이라고 3일 밝혔다.

[서울=뉴스핌] 채송무 기자 = 코인원은 여름 페스티벌 '워터밤 속초 2026' 메인 타이틀 스폰서로 참여할 것이라고 3일 밝혔다. [사진=코인원]2026.07.03 dedanhi@newspim.com

올해로 4회를 맞이하는 '워터밤 속초 2026'은 물, 음악, 휴양이 결합된 여름 페스티벌이다. 이 행사는 오는 22일 한화리조트 설악 쏘라노에서 진행되며, 다영, 사이먼 도미닉, 비비, 윤미래, 타이거JK, 김하온, 나우아임영, 이영지, 홍다빈 등 국내 유명 아티스트들이 출연할 예정이다.

코인원은 이번 스폰서십 기념으로 7월 한 달간 풍성한 혜택이 제공되는 고객 이벤트를 진행한다. 이벤트 기간 중 코인원에 신규 가입한 고객 중 300명을 추첨해 정가 30만원 상당의 '워터밤 속초 2026' 입장 티켓을 2매씩 증정할 예정이다. 또한, 이벤트 응모 후 첫 거래를 마친 고객 20명에게 한화리조트 설악 쏘라노의 디럭스 숙박권이 제공된다.

이와 함께 친구 초대 고객을 위한 이벤트도 마련돼 있다. 이벤트 기간 동안 가장 많은 친구를 초대한 상위 20명에게는 '워터밤 속초' 입장 티켓을 비롯한 다양한 혜택이 주어진다. 특히, 친구 초대 순위 1위 고객에게는 한화리조트 숙박권과 '워터밤 속초 VVIP 패키지 세트' 등 총 670만원 상당의 혜택이 제공될 예정이다.

이벤트 당첨자는 8월 12일 개별 안내될 예정이며, 모든 혜택 수령을 위해서는 반드시 알림 수신 동의가 필요하다. 이벤트 관련 자세한 사항은 코인원 홈페이지 또는 앱을 통해 확인할 수 있다.

코인원 마케팅 담당자는 "이번 스폰서십이 2030세대를 대상으로 코인원의 인지도를 높이고, 가상자산 투자에 대한 진입장벽을 낮추기 위해 기획됐다"며 "워터밤 속초 스폰서 참여를 시작으로 하반기 고객 유입 증대를 위한 차별화된 마케팅 콘텐츠를 펼쳐나갈 예정"이라고 말했다.

dedanhi@newspim.com