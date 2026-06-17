코인원, 전략적 투자 유치 기념 이벤트…신규 회원에 3만원 비트코인 지급

AI 핵심 요약beta
- 코인원이 17일 전략적 투자 유치 기념 이벤트를 시작했다.
- 신규 가입자에 3만원 상당 비트코인을 지급했다.
- 인스타 이벤트로 3333명에 2 USDT를 준다.
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[서울=뉴스핌] 채송무 기자 = 가상자산 거래소 코인원이 전략적 투자 유치를 기념해 고객 이벤트 'WE ARE COINONE'을 7월 15일까지 진행한다고 17일 발표했다.
이번 이벤트는 코인원이 한국투자증권과 OKX로부터 전략적 지분 투자를 유치한 것을 기념해 6월 16일부터 시행됐다.
첫 번째 제안은 신규가입 고객을 위한 '환영해, 코인원!'이다. 이벤트 기간 동안 코인원에 신규 회원 가입하면 참여할 수 있으며, 이벤트 페이지에서 '비트코인 받기' 버튼을 클릭해 이벤트 코드(2606TOGETHER)를 입력한 모든 참가자에게 3만원 상당의 비트코인이 지급된다.
또한 코인원 공식 인스타그램에서 진행되는 '축하해, 코인원' 이벤트도 마련됐다. 코인원 회원이라면 누구나 참여할 수 있으며, 공식 인스타그램을 팔로우하고 이벤트 게시물에 '좋아요' 및 축하 메시지를 댓글로 남긴 후 참여인증 구글폼을 제출해야 한다.
참여자 중 3333명을 추첨해 2 USDT(테더)를 증정할 계획이다. 당첨자에게는 7월 31일에 카카오톡을 통해 경품이 전달된다.
이벤트 혜택을 수령하기 위해서는 알림 수신에 동의해야 하며, 자세한 내용은 코인원 홈페이지나 앱에서 확인할 수 있다.
코인원 마케팅 담당자는 "고객들과 함께 풍성한 혜택을 담아 이벤트를 준비했다"며 "앞으로의 파트너사들과 협력해 더 큰 가치를 창출할 것에 대한 기대를 바란다"고 말했다.
dedanhi@newspim.com