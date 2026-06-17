코인원, 전략적 투자 유치 기념 이벤트…신규 회원에 3만원 비트코인 지급

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회원 3333명 추첨해 2 테더 증정

[서울=뉴스핌] 채송무 기자 = 가상자산 거래소 코인원이 전략적 투자 유치를 기념해 고객 이벤트 'WE ARE COINONE'을 7월 15일까지 진행한다고 17일 발표했다.

[서울=뉴스핌] 채송무 기자 = 가상자산 거래소 코인원이 전략적 투자 유치를 기념해 고객 이벤트 'WE ARE COINONE'을 7월 15일까지 진행한다고 17일 발표했다. [사진=코인원]2026.06.17 dedanhi@newspim.com

이번 이벤트는 코인원이 한국투자증권과 OKX로부터 전략적 지분 투자를 유치한 것을 기념해 6월 16일부터 시행됐다.

첫 번째 제안은 신규가입 고객을 위한 '환영해, 코인원!'이다. 이벤트 기간 동안 코인원에 신규 회원 가입하면 참여할 수 있으며, 이벤트 페이지에서 '비트코인 받기' 버튼을 클릭해 이벤트 코드(2606TOGETHER)를 입력한 모든 참가자에게 3만원 상당의 비트코인이 지급된다.

또한 코인원 공식 인스타그램에서 진행되는 '축하해, 코인원' 이벤트도 마련됐다. 코인원 회원이라면 누구나 참여할 수 있으며, 공식 인스타그램을 팔로우하고 이벤트 게시물에 '좋아요' 및 축하 메시지를 댓글로 남긴 후 참여인증 구글폼을 제출해야 한다.

참여자 중 3333명을 추첨해 2 USDT(테더)를 증정할 계획이다. 당첨자에게는 7월 31일에 카카오톡을 통해 경품이 전달된다.

이벤트 혜택을 수령하기 위해서는 알림 수신에 동의해야 하며, 자세한 내용은 코인원 홈페이지나 앱에서 확인할 수 있다.

코인원 마케팅 담당자는 "고객들과 함께 풍성한 혜택을 담아 이벤트를 준비했다"며 "앞으로의 파트너사들과 협력해 더 큰 가치를 창출할 것에 대한 기대를 바란다"고 말했다.

dedanhi@newspim.com