아리바이오, 푸싱제약과 425억원 전략 투자 계약 체결

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1차 115억원 집행 후 310억원 추가 투자 예정

AR1001 판권 계약 이어 전략적 주주 참여

[서울=뉴스핌] 양태훈 기자 = 아리바이오는 중국 헬스케어 기업 푸싱제약(Fosun Pharma)과 2750만달러(약 425억원) 규모의 전략적 지분 투자 계약을 체결했다고 3일 밝혔다.

푸싱제약은 1차로 750만달러(약 115억원)를 투자하고, 이후 2000만달러(약 310억원) 규모의 2차 투자를 진행할 예정이다.

이번 투자는 양사가 지난 5월 체결한 약 7조원 규모의 알츠하이머병 치료제 후보물질 'AR1001' 글로벌 독점 판권 계약에 이은 후속 협력이다. 아리바이오는 이번 지분 투자를 통해 푸싱제약과 개발, 허가, 생산, 상업화 단계에서 협력 범위를 확대한다는 방침이다.

아리바이오 로고. [사진=아리바이오]

투자가 완료되면 푸싱제약은 소룩스와 삼진제약에 이어 아리바이오의 3대 주요 주주로 참여하게 된다. 소룩스는 아리바이오홀딩스로 사명 변경을 추진 중이다.

회사 측은 이번 투자가 단순 재무적 투자보다 AR1001의 개발 가능성과 아리바이오의 기업가치를 반영한 전략적 투자 성격이라고 설명했다. 다만 해당 평가는 회사 측 입장인 만큼 향후 임상 결과와 상업화 진행 상황에 따라 확인될 사안이다.

AR1001은 현재 13개국 230개 임상기관에서 진행 중인 글로벌 임상 3상에서 환자 투약을 완료한 상태다. 아리바이오는 AR1001을 경구용 알츠하이머병 질환조절치료제(DMT) 후보물질로 개발하고 있다.

양사는 이번 투자를 계기로 개발, 허가, 생산, 상업화 전 과정을 공동 추진하는 협력 체계를 강화할 계획이다. 또 AR1001을 시작으로 후속 신약 파이프라인, 면역항암, 백신 플랫폼 등으로 협력 범위를 확대하는 방안도 검토한다.

아리바이오 관계자는 "이번 전략적 지분 투자는 푸싱제약이 AR1001의 기술력뿐 아니라 아리바이오의 성장성과 기업가치를 평가한 결과"라며 "양사가 글로벌 상업화를 함께 추진하며 신약 개발 성과를 만들어 나가겠다"고 말했다.

이어 "이번 투자 유치는 아리바이오, 소룩스, 아리바이오랩으로 이어지는 글로벌 바이오 그룹 체제 구축과 성장 기반 강화에 중요한 계기가 될 것"이라고 덧붙였다.

dconnect@newspim.com