전체기사 최신뉴스 GAM
KSPOT
  • KSPOT
영상
포토
정치
정책·서울
경제
사회
글로벌·중국
해외투자
산업
증권·금융
부동산
전국
문화·연예
스포츠
오피니언
회사소개
사업·광고문의
유료서비스
고객센터
회원

뉴스핌

마이뉴스아이콘
2026.07.03 (금)
KYD 디데이
증권·금융 증권

속보

더보기

HLB 자회사 이뮤노믹, 알레르기 백신 첫 환자 투약

기사입력 :

최종수정 :

※ 본문 글자 크기 조정

  • 더 작게
  • 작게
  • 보통
  • 크게
  • 더 크게

※ 번역할 언어 선택

AI 핵심 요약

beta
분석 중...
  • 이뮤노믹 테라퓨틱스가 3일 ITI-9001 임상1상 첫 환자 투약을 완료했다
  • 이번 투약은 PMDA 승인 후 한달 내 진행됐으며 안전성과 면역반응을 평가한다
  • ITI-9001은 saRNA 기반 UNITE 플랫폼으로 일본삼나무 알레르기 질환 개선 목표로 개발 중이다

!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.

ITI-9001 임상 1상서 안전성·내약성 평가
일본삼나무 꽃가루 알레르기 성인 대상 시험

[서울=뉴스핌] 양태훈 기자 = HLB 미국 자회사 이뮤노믹 테라퓨틱스가 일본삼나무 꽃가루 알레르기 치료 백신 후보물질 'ITI-9001'의 임상 1상 첫 환자 투약을 완료했다.

3일 이뮤노믹 테라퓨틱스는 최근 ITI-9001 임상 1상에서 첫 환자 투약을 마쳤다고 밝혔다. 회사에 따르면 해당 환자는 투약 이후 현재까지 특별한 이상반응이나 안전성 관련 이슈 없이 관찰 중이다.

이번 첫 투약은 지난달 일본 의약품의료기기종합기구(PMDA)로부터 임상 1상 시험계획을 승인받은 뒤 한 달 이내에 이뤄졌다. 회사는 이번 투약을 시작으로 일본삼나무 꽃가루 알레르기 치료 백신 후보물질의 안전성과 면역반응 평가에 들어간다.

HLB 로고. [사진=HLB]

임상 1상은 일본삼나무 꽃가루 알레르기가 있는 18~65세 성인을 대상으로 진행하는 단일기관, 무작위배정, 위약대조 시험이다. 이뮤노믹은 먼저 저용량군과 고용량군에서 안전성과 내약성을 확인해 최적 용량을 선정한다. 이후 선정된 용량군과 위약군을 비교해 안전성과 면역원성을 평가할 계획이다.

ITI-9001은 이뮤노믹의 면역치료 백신 플랫폼 'UNITE'에 자가증폭 RNA(saRNA) 기술을 접목한 치료 백신 후보물질이다. 항원을 리소좀연관 막단백질(LAMP)과 결합해 항원 제시 효율을 높이고 T세포 면역반응을 유도하는 방식이다.

이 후보물질은 일본삼나무 꽃가루 알레르기의 주요 항원인 'CryJ2'를 표적으로 한다. 이뮤노믹은 CryJ2에 대한 면역반응 조절을 통해 증상 완화를 넘어 질환 개선 가능성을 확인한다는 방침이다.

일본삼나무 꽃가루 알레르기는 일본 내 환자 규모가 큰 질환으로 꼽힌다. 2019년 일본 이비인후과학회가 실시한 전국 역학조사에 따르면 일본 전체 인구의 약 38.8%가 일본삼나무 꽃가루 알레르기를 보유한 것으로 보고됐다. 회사는 현재 인구 기준 약 4800만 명이 해당 질환을 앓고 있는 것으로 추정하고 있다.

이뮤노믹 테라퓨틱스는 ITI-9001을 기존 알레르기 치료의 한계를 보완하고 질환 개선을 목표로 하는 면역치료 옵션으로 개발할 계획이다.

김동건 이뮤노믹 테라퓨틱스 대표이사는 "ITI-9001은 증상 완화뿐 아니라 면역반응 조절을 통해 질환 자체의 개선을 목표로 하는 후보물질"이라며 "이번 임상을 통해 안전성과 초기 유효성을 확인하고 알레르기 면역치료제로 개발을 진행하겠다"고 말했다.

dconnect@newspim.com

GAM - 해외주식 투자 도우미

[뉴스핌 베스트 기사]

사진
신임 국가수사본부장에 홍석기 [서울=뉴스핌] 김미경 기자 = 경찰 수사를 총괄하는 제4대 국가수사본부장에 홍석기 본청 수사국장(치안감)이 치안정감으로 승진 임명됐다. 경찰청은 3일 4대 국가수사본부장에 홍 국장이 취임한다고 2일 밝혔다. 홍 신임 본부장은 충청남도경찰청 공공안전부장, 충청북도경찰청 청주흥덕경찰서장, 경찰청 사이버수사심의관, 경찰청 교통기획과장 등을 지냈다. 홍 본부장은 3일 취임식을 갖고 업무를 시작할 예정이다. 국가수사본부 [사진= 뉴스핌DB] the13ook@newspim.com 2026-07-02 22:55
사진
[히든스테이지] 정다운·윤준 무대 [서울=뉴스핌] 김용석 선임기자 = 올해 4회째를 맞은 싱어송라이터 경연 대회 '히든 스테이지' 본선 두 번째 주자에 정다운과 윤준이 나선다. 싱어송라이터 정다운. [사진= 히든스테이지 사무국] 정다운은 히든스테이지 지원 동기에 대해 "최근 군 제대 후 히든스테이지라는 기회를 알게 됐다. 기성곡 커버가 대부분인 다른 경연 프로그램과는 다르게 싱어송라이터를 위한 무대이기 때문"이라고 말했다. 윤준 역시 "우연히 인스타그램 광고를 통해 히든스테이지를 알게 됐다"며 "인디 싱어송라이터에게는 너무나 좋은 기회이자 발판이라고 생각하여 지원하게 됐다"고 밝혔다. 싱어송라이터 윤준. [사진= 히든스테이지 사무국] 정다운과 윤준은 신직선과 김은선 밴드 이후로 본선에 나서는 두번째 주자다. 두 싱어송라이터의 무대는 40만 구독자를 보유한 유튜브 채널 '뉴스핌TV'를 3일 오후 4시 공개된다. 본선 진출 20팀은 여성 솔로 11명, 남성 솔로 5명, 남성 팀 2팀, 혼성 팀 2팀이다. 여성 참가자로는 보리(25)·김나라(27)·박희수(32)·혼즈(32)·변미리(26)·오아(30)·신직선(36)·도이주(20)·마린(28)·채수빈(27)·박지은(23) 등 11명이다. 남성 개인 부문에서는 정상호(정점·28)·최혁준(심각한 개구리·33)·윤준(27)·윤태경(34)·정다운(25)이 본선에 올랐다. 팀 부문에는 남성 팀 구구(26)·블낫블(23)과 혼성 팀 김은찬밴드(23)·Che!vee(28)가 참가한다. 경연 영상은 매주 금요일 2팀씩 10주에 걸쳐 순차 공개되며, 8월 28일 마지막 영상이 업로드된다. 이후 9월 10일부터 14일까지 심사위원단 2차 본선 심사가 진행되고, 9월 25일 결승 진출 톱 10이 발표된다. 시상 규모는 총 1200만 원이다. 문화체육관광부 장관상인 대상(500만 원)을 비롯해 한국콘텐츠진흥원장상 최우수상(300만 원)·우수상(200만 원)·루키상(200만 원) 등이 수여된다. '히든 스테이지'는 종합뉴스통신사 뉴스핌과 감엔터테인먼트가 주최하며, 문화체육관광부·한국콘텐츠진흥원이 후원한다. fineview@newspim.com 2026-07-03 05:56

[주요포토]

기사 번역
종목 추적기

S&P 500 기업 중 기사 내용이 영향을 줄 종목 추적

긍정 영향 종목

  • Lockheed Martin Corp. Industrials
    우크라이나 안보 지원 강화 기대감으로 방산 수요 증가 직접적. 미·러 긴장 완화 불확실성 속에서도 방위산업 매출 안정성 강화 예상됨.

부정 영향 종목

  • Caterpillar Inc. Industrials
    우크라이나 전쟁 장기화 시 건설 및 중장비 수요 불확실성 직접적. 글로벌 인프라 투자 지연으로 매출 성장 둔화 가능성 있음.
이 내용에 포함된 데이터와 의견은 뉴스핌 AI가 분석한 결과입니다. 정보 제공 목적으로만 작성되었으며, 특정 종목 매매를 권유하지 않습니다. 투자 판단 및 결과에 대한 책임은 투자자 본인에게 있습니다. 주식 투자는 원금 손실 가능성이 있으므로, 투자 전 충분한 조사와 전문가 상담을 권장합니다.
안다쇼핑
Top으로 이동