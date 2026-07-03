전체기사 최신뉴스 GAM
KSPOT
  • KSPOT
영상
포토
정치
정책·서울
경제
사회
글로벌·중국
해외투자
산업
증권·금융
부동산
전국
문화·연예
스포츠
오피니언
회사소개
사업·광고문의
유료서비스
고객센터
회원

뉴스핌

마이뉴스아이콘
2026.07.03 (금)
KYD 디데이
증권·금융 증권

속보

더보기

상관계수 미달에 한투운용 ETF 4종, 결국 상장폐지 수순

기사입력 :

최종수정 :

※ 본문 글자 크기 조정

  • 더 작게
  • 작게
  • 보통
  • 크게
  • 더 크게

※ 번역할 언어 선택

AI 핵심 요약

beta
분석 중...
  • 한국투자신탁운용은 3일 액티브 ETF 4종을 7월 중 상장폐지하기로 했다
  • 비교지수와 상관계수 0.7 미달이 3개월 이상 지속돼 유가증권시장 상장규정상 상장폐지 요건에 해당했다
  • 상장폐지 전일 매매거래는 정지되며 자산은 순자산가치대로 현금 반환돼 청산 과정 자체로 인한 손실은 없다고 했다

!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.

비교지수 상관계수 0.7 미만 3개월 지속
7월 6일·8일 거래정지 후 해지상환금 지급

[서울=뉴스핌] 양태훈 기자 = 한국투자신탁운용의 액티브 상장지수펀드(ETF) 4종이 비교지수와의 상관계수 미달로 7월 중 상장폐지될 예정이다.

한국투자신탁운용은 자사 액티브 ETF 4종이 유가증권시장 상장규정상 상장폐지 요건에 해당해 7월 중 상장폐지될 예정이라고 3일 밝혔다.

상장폐지 대상 상품은 ▲ACE TDF2030액티브 적격 ▲ACE TDF2050액티브 적격 ▲ACE TDF장기자산배분액티브 ▲ACE 애플밸류체인액티브 등 4종이다.

[사진=한국투자신탁운용]

상장폐지 사유는 상관계수 미달 지속이다. 유가증권시장 상장규정 제116조 제1항에 따르면 액티브 ETF는 비교지수(BM)와의 상관계수를 0.7 이상으로 유지해야 한다. 상관계수 0.7 미만 상태가 3개월 이상 지속되면 상장폐지 대상이 된다.

ACE TDF2030액티브 적격은 지난 4월 2일부터 상관계수 0.7 미만 상태가 이어졌다. ACE TDF2050액티브 적격, ACE TDF장기자산배분액티브, ACE 애플밸류체인액티브 등 3종은 지난 4월 6일부터 상관계수 0.7 미만 상태가 지속됐다.

한국투자신탁운용은 상관계수 미달이 전술적 자산배분 과정에서 발생했다고 설명했다. 해당 ETF 4종은 국내외 증시 변동성이 커진 상황에서 비교지수 대비 초과성과를 목표로 포트폴리오 변경을 진행했다. 이 과정에서 일부 편입 종목의 성과가 비교지수와 차이를 보이면서 상관계수가 0.7을 밑돌았다.

상장폐지 예정일은 상품별로 다르다. ACE TDF2030액티브 적격은 7월 7일 상장폐지될 예정이다. ACE TDF2050액티브 적격, ACE TDF장기자산배분액티브, ACE 애플밸류체인액티브 등 3종의 상장폐지 예정일은 7월 9일이다.

이에 따라 ACE TDF2030액티브 적격은 상장폐지 전일인 7월 6일 매매거래가 정지된다. 나머지 3종은 7월 8일 매매거래가 정지된다.

해지상환금은 상장폐지 이후 2영업일이 지난 뒤 지급될 예정이다. ACE TDF2030액티브 적격의 해지상환금 지급 예정일은 7월 9일이다. ACE TDF2050액티브 적격, ACE TDF장기자산배분액티브, ACE 애플밸류체인액티브 등 3종은 7월 13일 지급될 예정이다.

한국투자신탁운용은 ETF가 보유한 자산이 순자산가치(NAV)에 따라 현금으로 반환되기 때문에 청산 과정 자체로 인한 투자자 손실은 발생하지 않는다고 설명했다. 다만 상장폐지를 앞두고 유동성이 줄어들 수 있고, 상장폐지 전일에는 매매거래가 정지된다.

한국투자신탁운용 관계자는 "상관계수 회복을 위해 비교지수 구성종목 중심으로 포트폴리오를 조정하고 비교지수 외 종목을 축소하는 등 개선 조치를 실시했으나 시장 변동성으로 상관계수 0.7을 회복하기 어려운 상황이 됐다"며 "상장폐지를 앞두고 각 ETF의 유동성이 감소할 수 있고 상장폐지 전일에는 매매거래가 정지된다는 점을 유의해야 한다"고 말했다.

이어 "당사 ETF를 믿고 투자한 투자자들에게 새로운 투자처를 고민해야 하는 불편을 드려 죄송하다"며 "이번 일을 계기로 초과수익 추구와 규정 준수 사이에서 균형을 잡을 수 있도록 관련 시스템을 보완하겠다"고 말했다.

dconnect@newspim.com

 

GAM - 해외주식 투자 도우미

[뉴스핌 베스트 기사]

사진
신임 국가수사본부장에 홍석기 [서울=뉴스핌] 김미경 기자 = 경찰 수사를 총괄하는 제4대 국가수사본부장에 홍석기 본청 수사국장(치안감)이 치안정감으로 승진 임명됐다. 경찰청은 3일 4대 국가수사본부장에 홍 국장이 취임한다고 2일 밝혔다. 홍 신임 본부장은 충청남도경찰청 공공안전부장, 충청북도경찰청 청주흥덕경찰서장, 경찰청 사이버수사심의관, 경찰청 교통기획과장 등을 지냈다. 홍 본부장은 3일 취임식을 갖고 업무를 시작할 예정이다. 국가수사본부 [사진= 뉴스핌DB] the13ook@newspim.com 2026-07-02 22:55
사진
[히든스테이지] 정다운·윤준 무대 [서울=뉴스핌] 김용석 선임기자 = 올해 4회째를 맞은 싱어송라이터 경연 대회 '히든 스테이지' 본선 두 번째 주자에 정다운과 윤준이 나선다. 싱어송라이터 정다운. [사진= 히든스테이지 사무국] 정다운은 히든스테이지 지원 동기에 대해 "최근 군 제대 후 히든스테이지라는 기회를 알게 됐다. 기성곡 커버가 대부분인 다른 경연 프로그램과는 다르게 싱어송라이터를 위한 무대이기 때문"이라고 말했다. 윤준 역시 "우연히 인스타그램 광고를 통해 히든스테이지를 알게 됐다"며 "인디 싱어송라이터에게는 너무나 좋은 기회이자 발판이라고 생각하여 지원하게 됐다"고 밝혔다. 싱어송라이터 윤준. [사진= 히든스테이지 사무국] 정다운과 윤준은 신직선과 김은선 밴드 이후로 본선에 나서는 두번째 주자다. 두 싱어송라이터의 무대는 40만 구독자를 보유한 유튜브 채널 '뉴스핌TV'를 3일 오후 4시 공개된다. 본선 진출 20팀은 여성 솔로 11명, 남성 솔로 5명, 남성 팀 2팀, 혼성 팀 2팀이다. 여성 참가자로는 보리(25)·김나라(27)·박희수(32)·혼즈(32)·변미리(26)·오아(30)·신직선(36)·도이주(20)·마린(28)·채수빈(27)·박지은(23) 등 11명이다. 남성 개인 부문에서는 정상호(정점·28)·최혁준(심각한 개구리·33)·윤준(27)·윤태경(34)·정다운(25)이 본선에 올랐다. 팀 부문에는 남성 팀 구구(26)·블낫블(23)과 혼성 팀 김은찬밴드(23)·Che!vee(28)가 참가한다. 경연 영상은 매주 금요일 2팀씩 10주에 걸쳐 순차 공개되며, 8월 28일 마지막 영상이 업로드된다. 이후 9월 10일부터 14일까지 심사위원단 2차 본선 심사가 진행되고, 9월 25일 결승 진출 톱 10이 발표된다. 시상 규모는 총 1200만 원이다. 문화체육관광부 장관상인 대상(500만 원)을 비롯해 한국콘텐츠진흥원장상 최우수상(300만 원)·우수상(200만 원)·루키상(200만 원) 등이 수여된다. '히든 스테이지'는 종합뉴스통신사 뉴스핌과 감엔터테인먼트가 주최하며, 문화체육관광부·한국콘텐츠진흥원이 후원한다. fineview@newspim.com 2026-07-03 05:56

[주요포토]

기사 번역
종목 추적기

S&P 500 기업 중 기사 내용이 영향을 줄 종목 추적

긍정 영향 종목

  • Lockheed Martin Corp. Industrials
    우크라이나 안보 지원 강화 기대감으로 방산 수요 증가 직접적. 미·러 긴장 완화 불확실성 속에서도 방위산업 매출 안정성 강화 예상됨.

부정 영향 종목

  • Caterpillar Inc. Industrials
    우크라이나 전쟁 장기화 시 건설 및 중장비 수요 불확실성 직접적. 글로벌 인프라 투자 지연으로 매출 성장 둔화 가능성 있음.
이 내용에 포함된 데이터와 의견은 뉴스핌 AI가 분석한 결과입니다. 정보 제공 목적으로만 작성되었으며, 특정 종목 매매를 권유하지 않습니다. 투자 판단 및 결과에 대한 책임은 투자자 본인에게 있습니다. 주식 투자는 원금 손실 가능성이 있으므로, 투자 전 충분한 조사와 전문가 상담을 권장합니다.
안다쇼핑
Top으로 이동