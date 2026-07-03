상관계수 미달에 한투운용 ETF 4종, 결국 상장폐지 수순

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비교지수 상관계수 0.7 미만 3개월 지속

7월 6일·8일 거래정지 후 해지상환금 지급

[서울=뉴스핌] 양태훈 기자 = 한국투자신탁운용의 액티브 상장지수펀드(ETF) 4종이 비교지수와의 상관계수 미달로 7월 중 상장폐지될 예정이다.

한국투자신탁운용은 자사 액티브 ETF 4종이 유가증권시장 상장규정상 상장폐지 요건에 해당해 7월 중 상장폐지될 예정이라고 3일 밝혔다.

상장폐지 대상 상품은 ▲ACE TDF2030액티브 적격 ▲ACE TDF2050액티브 적격 ▲ACE TDF장기자산배분액티브 ▲ACE 애플밸류체인액티브 등 4종이다.

[사진=한국투자신탁운용]

상장폐지 사유는 상관계수 미달 지속이다. 유가증권시장 상장규정 제116조 제1항에 따르면 액티브 ETF는 비교지수(BM)와의 상관계수를 0.7 이상으로 유지해야 한다. 상관계수 0.7 미만 상태가 3개월 이상 지속되면 상장폐지 대상이 된다.

ACE TDF2030액티브 적격은 지난 4월 2일부터 상관계수 0.7 미만 상태가 이어졌다. ACE TDF2050액티브 적격, ACE TDF장기자산배분액티브, ACE 애플밸류체인액티브 등 3종은 지난 4월 6일부터 상관계수 0.7 미만 상태가 지속됐다.

한국투자신탁운용은 상관계수 미달이 전술적 자산배분 과정에서 발생했다고 설명했다. 해당 ETF 4종은 국내외 증시 변동성이 커진 상황에서 비교지수 대비 초과성과를 목표로 포트폴리오 변경을 진행했다. 이 과정에서 일부 편입 종목의 성과가 비교지수와 차이를 보이면서 상관계수가 0.7을 밑돌았다.

상장폐지 예정일은 상품별로 다르다. ACE TDF2030액티브 적격은 7월 7일 상장폐지될 예정이다. ACE TDF2050액티브 적격, ACE TDF장기자산배분액티브, ACE 애플밸류체인액티브 등 3종의 상장폐지 예정일은 7월 9일이다.

이에 따라 ACE TDF2030액티브 적격은 상장폐지 전일인 7월 6일 매매거래가 정지된다. 나머지 3종은 7월 8일 매매거래가 정지된다.

해지상환금은 상장폐지 이후 2영업일이 지난 뒤 지급될 예정이다. ACE TDF2030액티브 적격의 해지상환금 지급 예정일은 7월 9일이다. ACE TDF2050액티브 적격, ACE TDF장기자산배분액티브, ACE 애플밸류체인액티브 등 3종은 7월 13일 지급될 예정이다.

한국투자신탁운용은 ETF가 보유한 자산이 순자산가치(NAV)에 따라 현금으로 반환되기 때문에 청산 과정 자체로 인한 투자자 손실은 발생하지 않는다고 설명했다. 다만 상장폐지를 앞두고 유동성이 줄어들 수 있고, 상장폐지 전일에는 매매거래가 정지된다.

한국투자신탁운용 관계자는 "상관계수 회복을 위해 비교지수 구성종목 중심으로 포트폴리오를 조정하고 비교지수 외 종목을 축소하는 등 개선 조치를 실시했으나 시장 변동성으로 상관계수 0.7을 회복하기 어려운 상황이 됐다"며 "상장폐지를 앞두고 각 ETF의 유동성이 감소할 수 있고 상장폐지 전일에는 매매거래가 정지된다는 점을 유의해야 한다"고 말했다.

이어 "당사 ETF를 믿고 투자한 투자자들에게 새로운 투자처를 고민해야 하는 불편을 드려 죄송하다"며 "이번 일을 계기로 초과수익 추구와 규정 준수 사이에서 균형을 잡을 수 있도록 관련 시스템을 보완하겠다"고 말했다.

dconnect@newspim.com