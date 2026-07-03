NH농협은행, 하반기 '은행권 평가체계' 도입 대응체계 강화

제3차포용적 금융추진협의회 개최, 하반기 계획 논의

사회적 배려 대상자·개인 채무자 특별감면 프로그램 시행

[서울=뉴스핌] 채송무 기자 = NH농협은행은 지난 2일 서울 중구 본사에서 포용금융 실천을 위한 '제3차 포용적 금융 추진협의회'를 개최하고 상반기 포용금융 지원현황 점검과 하반기 계획에 대해 논의했다고 3일 밝혔다.

[서울=뉴스핌] 채송무 기자 = 농협은행은 지난 2일 서울 중구 본사에서 제3차 포용적 금융 추진협의회를 개최했다. [사진=NH농협은행] 2026.07.03 dedanhi@newspim.com

농협은행은 서민금융과 소상공인, 폐업자 지원 등 포용금융에 대해 6월 말 기준 1조9126억원을 지원했다. 특히 신용회복 절차를 성실히 이행하는 고객을 위한 맞춤형 대출상품을 출시했으며, 1만명에게는 우리 농산물 꾸러미가 제공됐다. 장애인 및 한부모가정 등을 대상으로 최대금리를 제한하는 상품도 출시하며, 혁신적인 포용금융 실천에 나섰다.

하반기에는 은행권 평가체계 도입을 대비해 전행 차원의 대응체계를 강화하고, 사회적 배려 대상자와 개인채무자에 대한 특별감면 프로그램을 시행할 예정이다. 또한 중금리 대출 활성화를 위한 방안도 마련하고, 무더위와 한파로부터 국민 피해를 예방하기 위해 전국 영업점에서 쉼터를 운영하기로 했다.

위원장인 박현주 개인금융부문 부행장은 "포용금융은 금융 사각지대를 줄이는 것이며 고객의 더 나은 삶을 지원하기 위한 은행의 사회적 책임"이라며 "농업·농촌과 지역사회, 금융취약계층을 위한 실질적인 금융지원을 지속적으로 확대해 고객과 함께 성장하는 농협은행이 되겠다"고 말했다.

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