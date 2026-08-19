제주고속, IBK기업은행 '패밀리기업' 선정… 사업 신뢰도 입증

AI 핵심 요약beta
- 제주고속㈜이 4월 20일 IBK Family기업에 선정됐다
- 기업은행은 거래 실적·신용도 등으로 제주고속을 평가했다
- 제주고속은 운송망 확충과 B2B 협력을 강화할 방침이다
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[서울=뉴스핌] 오경진 기자 = 제주도 차량 탁송 전문기업 제주고속㈜(대표 천동현)이 IBK기업은행의 우량기업 관리제도인 'IBK Family 기업'에 선정됐다고 밝혔다.
IBK 패밀리기업은 대상 기업의 거래 실적과 신용도, 재무 건전성, 경영 성과 등을 종합적으로 평가해 지정된다. 제주고속은 지난 4월 20일 기업은행으로부터 해당 지정서를 전달받았으며, 이를 통해 육지-제주 간 차량 운송 서비스의 사업 기반과 신뢰도를 대외적으로 확인받게 됐다.
제주고속은 카캐리어 및 드라이브 탁송을 통해 개인과 법인 고객의 차량 운송을 수행하고 있다. 대전 본사를 비롯해 경기 용인 카캐리어센터, 제주항 11부두 지사 등을 거점으로 운영 중이며 차량 인수부터 내륙 운송, 항구 선적, 해상 운송, 제주 현지 인계까지 전 과정을 관리한다.
또한 운송 과정의 투명성을 위해 위치기반시스템(LBS), GPS 화물 관제, 웹 기반 운송 추적 시스템 등의 디지털 인프라를 도입했다. 이를 통해 차량 외관 및 구동 상태 전산 기록, 이동 단계별 진행 상황 안내 시스템을 운영하고 있다.
회사 측은 이번 선정을 계기로 호남권 물류 거점과 수도권 카캐리어 인프라를 확충하는 한편, 기업 간(B2B) 운송 협력을 늘려 전국 단위 운송망을 한층 강화할 방침이라고 설명했다.
ohzin@newspim.com