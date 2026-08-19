부산경찰, 카자흐스탄 보이스피싱 조직 일망타진…19명 구속

AI 핵심 요약beta
- 부산경찰청이 19일 카자흐스탄 보이스피싱 조직 19명을 송치했다.
- 조직은 알마티 거점에서 100여 명에게 58억 원을 편취했다.
- 경찰은 추가 조직원과 중국 총책에 대한 공조 수사를 이어간다.
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
추가 범죄자 송환·국제 수사 예정
[부산=뉴스핌] 남동현 기자 = 동남아 단속을 피해 중앙아시아 카자흐스탄까지 범죄 거점을 옮긴 보이스피싱 조직이 국내 수사당국과 현지 경찰의 합동작전으로 일망타진됐다.
부산경찰청 반부패경제범죄수사대는 카자흐스탄 알마티를 거점으로 활동하던 보이스피싱 조직원 14명과 국내 가담 조직원 5명 등 총 19명을 구속해 검찰에 송치했다고 19일 밝혔다.
이들은 지난 3월 26일부터 6월 26일까지 카자흐스탄 알마티에 사무실을 차리고 검찰 사무관·검사·금융감독원 직원 등을 사칭해 계좌가 범행에 이용됐다고 피해자를 속여 숙박업소에 고립시킨 뒤 100여 명으로부터 총 58억 원 상당을 편취한 혐의를 받고 있다.
수사는 올해 1월 캄보디아 스캠 조직 단체 송환 이후 이어진 추적 과정에서 실마리를 찾았다. 적색수배자 A(40대)씨가 카자흐스탄으로 이동한 정황을 포착한 뒤 인터폴 공조와 현지 수사당국 협력을 통해 지난 6월 A씨를 검거했고, 이를 바탕으로 알마티 거점 조직의 실체를 확인했다.
이후 국가정보원과 합동 대응팀을 꾸려 3차례 16일간 카자흐스탄 출장 수사를 진행했다. 현지 경찰과 미행·추적 수사를 벌여 사무실과 숙소 위치를 파악한 뒤 지난달 23일 조직원 14명을 현지에서 검거했다.
경찰 조사 결과 이 조직은 지난 2024년 10월부터 2026년 2월까지 캄보디아와 베트남을 거점으로 약 3개월마다 범행 장소를 옮긴 것으로 드러났다. 올해 3월 베트남에서 일부 조직원이 현지 단속에 붙잡히자 감시를 피하기 위해 카자흐스탄을 새 거점으로 정했다.
조직은 카자흐스탄을 새로운 근거지로 삼은 뒤 동남아 각지에 흩어져 있던 조직원을 알마티로 집결시켰다. 현지 유령법인을 통해 취업비자를 발급받는 등 조직적으로 보이스피싱 범행을 계획·운영한 정황도 확인됐다.
경찰은 국내외에서 검거된 조직원 19명을 검찰에 송치했다. 추가로 신원이 특정된 조직원 20여명과 중국 국적 총책 등에 대해서는 국제공조 수사를 이어갈 예정이다. 카자흐스탄 이동 전 국가에서의 범행 여죄와 미검 조직원에 대한 수사는 송환 피의자 송치 이후 본격적으로 진행할 방침이다.
김성희 부산경찰청장은 지난 14일 카자흐스탄 알마티 수사당국에 감사장을 전달했다.
경찰 관계자는 "스캠 조직이 단속과 공조 수사를 피하기 위해 제3국으로 거점을 옮기는 경우가 많다"며 "지속적인 추적 수사를 통해 풍선효과 차단에 나서겠다"고 말했다.
ndh4000@newspim.com