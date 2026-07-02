NH농협은행, 디지털 화폐 기반 전기차 충전시설 보조사업 지원

AI 핵심 요약beta
- NH농협은행은 2일 한국환경공단·한국은행과 디지털화폐 기반 전기차 충전시설 보조사업 MOU를 체결했다
- 3사는 디지털화폐 네트워크 운영·예금토큰 기반 보조금 집행과 관리·기관 간 협력 체계 구축에 합의했다
- 농협은행은 디지털화폐 기반 예산 관리 시스템을 구축해 국고보조금 효율성과 신뢰성을 높이겠다고 밝혔다
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
디지털화폐 기반 예산 관리시스템 구축
[서울=뉴스핌] 채송무 기자 = NH농협은행은 2일 한국환경공단, 한국은행과 '디지털 화폐 기반 전기차 중속 충전시설 보조사업'에 대한 업무협약(MOU)을 체결했다고 밝혔다.
이번 협약으로 3사는 디지털화폐 기반 충전시설 보조사업의 성공적 추진을 위해 ▲안정적인 디지털화폐 네트워크 운영 ▲예금 토큰 기반 보조금의 집행 및 관리 지원 ▲기관 간 유기적인 협력 체계 구축에 합의했다.
농협은행은 이 사업을 통해 정부가 디지털화폐를 사용해 예산을 효율적으로 관리할 수 있도록 디지털화폐 기반의 예산 관리 시스템을 구축할 예정이다.
NH농협은행 관계자는 "이번 사업을 통해 국가적 차원의 예산 인프라 혁신을 선도하고 국고보조금의 효율성과 신뢰성을 높이며, 디지털화폐 기반 예산 관리의 새로운 기준을 제시하겠다"고 말했다.
dedanhi@newspim.com