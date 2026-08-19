삼성전자, 광주에 2400억 HVAC 생산라인…AI 데이터센터 냉각시장 정조준

AI 핵심 요약beta
- 삼성전자가 19일 광주사업장에 2400억원을 투자했다.
- 플랙트 기술을 결합해 HVAC 생산라인을 신설했다.
- AI 데이터센터용 CDU 등 핵심 제품을 생산한다.
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37년 만의 광주사업장 대규모 생산시설 투자…2030년 HVAC 선도기업 목표
[서울=뉴스핌] 조민교 기자 = 삼성전자가 광주사업장에 2400억원을 투자해 냉난방공조(HVAC) 생산라인을 새로 구축한다. 지난해 인수한 글로벌 공조기업 플랙트그룹의 기술과 생산 역량을 국내 제조 인프라와 결합해 급성장하는 인공지능(AI) 데이터센터 냉각 시장을 본격 공략한다는 구상이다.
삼성전자와 플랙트그룹코리아, 전남광주통합특별시는 19일 광주청사에서 HVAC 생산라인 구축을 위한 투자협약을 체결했다. 삼성전자는 광주사업장 제3캠퍼스에 연면적 2만1800㎡ 규모의 신규 생산시설을 건립한다. 축구장 약 3개에 해당하는 크기로, 2028년 초부터 플랙트그룹의 핵심 공조 제품 생산에 들어갈 예정이다.
◆37년 만의 광주 대규모 투자…HVAC 글로벌 생산거점으로
이번 투자는 1989년 광주사업장 설립 이후 37년 만에 이뤄지는 대규모 생산시설 투자다. 냉장고와 세탁건조기, 에어컨 등 가전을 생산해온 광주사업장의 역할을 AI 가전에서 HVAC까지 확대한다는 의미도 있다.
새 생산라인은 플랙트그룹의 15번째 글로벌 생산시설이 된다. 플랙트는 100여년 역사의 공조 전문기업으로 미국·유럽·아시아 등에 14개 생산라인과 8개 연구소를 두고 있다. 데이터센터와 첨단 제조시설, 호텔·공항 등 대형 시설에 필요한 중앙공조 장비가 주력이다.
삼성전자는 기존 광주사업장이 갖춘 생산 인프라와 정밀 제조 역량에 플랙트의 중앙공조 기술을 접목해 광주를 글로벌 HVAC 사업의 핵심 생산기지로 키울 계획이다. 국내외 AI 데이터센터와 첨단 제조시설을 중심으로 고객사를 확대해 HVAC를 가전에 이은 새로운 성장동력으로 육성한다는 전략이다.
◆AI 데이터센터 액체냉각 핵심 'CDU' 생산…삼성 플랫폼도 결합
가장 주목되는 제품은 AI 데이터센터 액체냉각 시스템의 핵심 장비인 냉각수 분배장치(CDU)다. CDU는 냉각수를 만드는 칠러와 서버의 열을 직접 식히는 콜드플레이트 사이에서 냉각수의 온도와 압력을 조절하고 불순물을 제거하는 역할을 한다.
AI 서버의 연산 성능과 발열량이 급격히 높아지면서 기존 공기냉각만으로 열을 처리하기 어려워지자 액체냉각 수요도 빠르게 늘고 있다. 플랙트는 CDU에 이중화 설계와 이상 신호 감지 기능 등을 적용해 전력 효율과 안정성을 강화했다.
광주 생산라인에서는 CDU뿐 아니라 데이터센터 공기냉각용 팬월유닛(FWU), 컴퓨터룸 공기처리장치(CRAH), 대형 건축물용 공기조화기(AHU)도 생산한다. 삼성전자는 여기에 B2B 연결·통합제어 플랫폼 '스마트싱스 프로'와 빌딩 통합 솔루션 'b.IoT'를 결합해 설비 제어부터 에너지 관리까지 아우르는 HVAC 솔루션을 제공한다는 계획이다.
삼성전자는 플랙트 인수를 계기로 중앙공조 사업을 빠르게 확대하고 데이터센터와 산업시설 등 B2B 시장에서 입지를 넓혀 2030년 글로벌 HVAC 선도기업으로 도약한다는 목표다. 김철기 삼성전자 DA사업부장 부사장은 "이번 광주 생산라인 구축은 차별화된 HVAC 사업 경쟁력을 확보하는 중요한 기반이 될 것"이라고 말했다.
mkyo@newspim.com