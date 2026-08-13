삼성전자, 인도에 HVAC 생산거점 확대…AI 데이터센터 공략 속도

AI 핵심 요약beta
- 삼성전자가 13일 인도 푸네에 HVAC 생산라인을 준공했다.
- AI 데이터센터 냉각 수요 대응 위해 현지 생산능력을 키웠다.
- 연간 6500대 생산해 아태 지역 공급망을 넓힌다.
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AHU·FWU·CRAH 생산…AI 데이터센터 냉각 수요 선점 나서
[서울=뉴스핌] 조민교 기자 = 삼성전자가 인도에 냉난방공조(HVAC) 생산거점을 추가로 확보하며 급증하는 AI 데이터센터 냉각 수요 공략에 속도를 낸다. 플랙트그룹의 인도 푸네 신규 생산라인을 기반으로 현지 생산능력을 확대하고, 인도를 넘어 아시아·태평양 지역까지 HVAC 공급망을 넓힌다는 전략이다.
13일 삼성전자는 전날인 12일(현지시간) 인도 마하라슈트라주 푸네에서 플랙트그룹 신규 생산라인 준공식을 개최했다고 밝혔다. 행사에는 김철기 삼성전자 DA사업부장 부사장과 데이비드 도니 플랙트그룹 대표를 비롯한 경영진, 주요 거래선 관계자 등 100여명이 참석했다. 푸네 생산라인은 기존 노이다 생산시설과 함께 인도와 아시아·태평양 지역 고객에게 HVAC 솔루션을 공급하는 핵심 생산기지 역할을 맡는다.
신규 생산시설은 생산라인과 사무실, 부대시설 등을 포함해 총 1만3826㎡ 규모로 조성됐다. 삼성전자는 올해 초 설비와 장비 구축을 시작해 약 6개월 만에 양산 체제를 갖췄다. 완전 가동 단계에 들어서면 연간 최대 6500대의 HVAC 장비를 생산할 수 있다. 푸네는 데이터센터와 산업 인프라가 빠르게 성장하는 지역인 데다 뭄바이 항구와 가까워 아시아·태평양 지역으로 제품을 공급하기에도 유리하다.
푸네 생산라인에서는 플랙트그룹의 주력 제품인 공기조화기(AHU)를 비롯해 팬 월 유닛(FWU), 컴퓨터룸 공기 처리 장치(CRAH) 등이 생산된다. AHU는 냉각수를 활용해 데이터센터와 대형 상업용 건물 내부의 공기를 냉각하고 공기질을 관리하는 장비다. FWU와 CRAH는 서버실 내부의 열을 효과적으로 관리해 IT 장비가 안정적으로 작동할 수 있도록 돕는다.
김철기 삼성전자 DA사업부장 부사장은 "이번 인도 푸네 생산라인 준공은 인도를 넘어 아시아·태평양 지역으로 HVAC 공급을 확대하는 중요한 이정표"라며 "삼성의 AI·플랫폼 기술력과 플랙트그룹의 HVAC 역량을 결합해 AI 데이터센터를 비롯한 다양한 고객에게 최상의 가치를 제공하겠다"고 말했다.
mkyo@newspim.com