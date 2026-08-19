영천서 새벽에 덤프트럭-청소차 추돌....환경미화원 3명 숨져

AI 핵심 요약beta
- 19일 영천 도동네거리서 덤프트럭과 청소차량이 추돌했다.
- 청소차량 환경미화원 3명이 숨지고 트럭운전자도 크게 다쳤다.
- 경찰은 CCTV와 블랙박스로 사고 경위를 조사 중이다.
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[영천=뉴스핌] 남효선 기자 = 경북 영천에서 덤프트럭과 환경미화 청소차량이 추돌해 청소 차량에 타고 있던 환경미화원 3명이 숨지는 사고가 났다. 덤프트럭 운전자도 크게 다쳐 병원으로 이송됐다.
19일 경북소방본부 등에 따르면 이날 오전 4시 3분쯤 영천시 도동 네거리에서 주행 중이던 25t 덤프트럭과 6t 생활 폐기물 수거 차량이 추돌했다.
이 사고로 청소 차량에 타고 있던 60대 2명과 40대 1명 등 3명이 숨지고 50대 트럭 운전자가 크게 다쳐 병원으로 옮겨졌다. 이들 숨진 3명은 영천시의 생활 폐기물 수거 업무를 위탁받은 업체 소속 환경미화원인 것으로 파악됐다.
사고 당시 해당 도로는 자정부터 오전 5시까지 점멸 신호로 운영되고 있었던 것으로 전해졌다.
경찰은 폐쇄회로(CC)TV와 차량 블랙박스 영상 등을 통해 정확한 사고 경위를 조사하고 있다.
nulcheon@newspim.com