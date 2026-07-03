르노코리아, 여름맞이 고객 체험 프로그램 강화

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고객 원하는 시간·장소로 시승차 전달

전국 170개 전시장서 R:러쉬 토너먼트 진행

우승자에 필랑트 1년 무료 시승권 제공

[서울=뉴스핌] 이찬우 기자 = 르노코리아가 여름철 고객 접점을 넓히기 위해 찾아가는 시승 서비스와 전시장 참여형 이벤트를 운영한다.

르노코리아 필랑트. [사진=이찬우 기자]

르노코리아는 3일부터 고객 맞춤형 방문 시승 프로그램 '차가옴 시승서비스'를 시작한다.

차가옴 시승서비스는 고객이 원하는 시간과 장소에 영업담당직원이 시승차를 직접 전달하는 방식이다. 고객은 원하는 장소에서 차량을 시승한 뒤 반납할 수 있어 전시장 방문 없이 시승부터 반납까지 진행할 수 있다.

전국 전시장에서는 게임 이벤트도 열린다. 르노코리아는 4일부터 25일까지 전국 170개 전시장에서 필랑트 차량 내 openR 파노라마 스크린을 활용한 'openR 게임 R:러쉬 대회'를 개최한다.

이번 대회는 AI 생성 음악 기반 리듬 게임 R:러쉬의 점수를 겨루는 방식으로 진행된다. 전국 예선은 4일부터 12일까지, 지역 본선은 18일 서울·수원·대전·광주·대구·부산 6개 전시장에서 열린다. 결승전은 7월 25일 르노 강남대리점에서 진행된다.

참가자 전원에게는 커피 쿠폰이 제공된다. 본선 진출자에게는 보스턴백, 결승 진출자에게는 닌텐도 스위치 2가 주어진다. 최종 우승자 1명에게는 필랑트 1년 무료 시승권이 제공된다.

르노코리아는 이번 프로그램을 통해 고객이 필랑트와 openR 파노라마 스크린 등 브랜드의 최신 기술을 보다 쉽게 경험할 수 있도록 한다는 계획이다.

chanw@newspim.com