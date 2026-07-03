제테마, 태국서 보툴리눔 톡신 품목허가 획득

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제테마더톡신 100U 해외 첫 허가

5년간 3200만달러 공급계약 이행 예정

[서울=뉴스핌] 양태훈 기자 = 글로벌 에스테틱 기업 제테마는 태국 식품의약품청(TFDA)으로부터 보툴리눔 톡신 '제테마더톡신 100U'의 최종 품목허가를 획득했다고 3일 밝혔다.

이번 허가는 제테마가 해외에서 획득한 첫 보툴리눔 톡신 품목허가다. 회사는 이번 허가를 계기로 태국 현지 공급을 시작하고 해외 시장 확대를 추진한다.

제테마의 태국 현지 파트너사는 에스테마(Aestema)다. 회사에 따르면 에스테마는 태국 내 한국산 필러 판매 1위를 기록한 메디컬 에스테틱 유통 기업이다.

제테마 로고. [사진=제테마]

제테마는 에스테마의 현지 영업망을 통해 다음 달부터 제테마더톡신 100U의 첫 선적을 시작할 예정이다. 제테마는 이미 체결한 5년간 3200만달러(약 440억원) 규모 공급계약을 기반으로 태국 시장 공급을 진행한다.

회사 측은 이번 품목허가로 공급계약 이행이 가능해지면서 하반기 매출 반영과 잔여 마일스톤 유입을 기대하고 있다. 다만 실제 매출 인식 규모와 시점은 선적 일정, 현지 판매 상황, 계약 조건에 따라 달라질 수 있다.

태국은 동남아시아 주요 메디컬 에스테틱 시장으로 꼽힌다. 제테마는 K-뷰티 선호도와 현지 파트너사의 유통망을 바탕으로 제테마더톡신 100U의 판매를 확대한다는 계획이다.

회사는 이번 태국 허가를 해외 보툴리눔 톡신 사업 확대의 첫 사례로 삼고, 동남아시아를 포함한 글로벌 시장에서 톡신 판매망을 넓힐 방침이다.

제테마 관계자는 "이번 태국 품목허가는 회사의 첫 해외 보툴리눔 톡신 허가 사례"라며 "현지 파트너사와 협력해 제테마더톡신의 태국 시장 공급을 시작하고 글로벌 시장 확대를 추진하겠다"고 말했다.

dconnect@newspim.com