[서울시의원 후보] 국민의힘 영등포 1~4선거구, 김재진·김종길·차인영·김지향

AI 핵심 요약beta
- 국민의힘이 6월 3일 지방선거를 앞두고 서울 영등포구 시의원 4개 선거구 후보를 확정했다.
- 후보들은 재선 구의원 출신 현역 시의원, 법학 전공 정책 전문가, 구의회 위원장 출신 등으로 구성됐다.
- 영등포 라인업은 검증된 실력과 폭넓은 행정 경험을 전면에 내세웠다.
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[서울=뉴스핌] 신정인 기자 = 국민의힘이 6·3 지방선거를 앞두고 서울 영등포구 서울시의원 4개 선거구 후보를 확정했다.
이번 영등포 라인업은 재선 구의원 출신의 현역 시의원과 법학 전공의 정책 전문가, 그리고 구의회 위원장 출신의 실무 인재들이 포진해 '검증된 실력'을 전면에 내세운 것이 특징이다.
◆ 영등포구 1선거구 김재진 후보
김재진 후보는 1967년생 남성으로 제7·8대 영등포구의원을 거쳐 제11대 서울시의회에서 활동 중인 의정 베테랑이다.
국민대학교 행정대학원에서 행정학 석사 학위를 받았으며, 현재 서울시의회 환경수자원위원회 위원으로 지역 내 환경 개선 및 수변 공간 개발에 주력하고 있다. 통일안보지원 특별위원회 위원을 역임하는 등 행정 전반에 걸친 폭넓은 시야가 강점이다.
◆ 영등포구 2선거구 김종길 후보
김종길 후보는 1981년생 남성으로 경희대학교 법과대학을 졸업한 법률·정책 전문가이자 현역 서울시의원이다.
서울시의회 규제개혁특별위원회 위원장을 맡아 불합리한 규제 철폐에 앞장서 왔으며, 주택공간위원회 위원으로서 영등포의 주거 환경 개선에 힘쓰고 있다.
국민의힘 서울시당 대변인을 지낸 정무적 감각과 통학로 안전 등 민생 현안을 챙기는 섬세함을 고루 갖췄다.
◆ 영등포구 3선거구 차인영 후보
차인영 후보는 1975년생 여성으로 제8·9대 영등포구의회를 거치며 실무 능력을 검증받은 인물이다.
연세대학교 행정대학원에서 행정학 석사 학위를 취득했으며, 현재 영등포구의회 후반기 사회건설위원장과 예산결산특별위원회 위원장을 맡아 구 살림을 꼼꼼히 챙기고 있다. 국민의힘 중앙당 여성위원회 부위원장으로서 여성 정책 수립에도 목소리를 내고 있다.
◆ 영등포구 4선거구 김지향 후보
김지향 후보는 1970년생 여성으로 서울시립대학교 대학원에서 행정학 박사과정을 밟고 있는 정책 전문가이자 현역 서울시의원이다.
국회 정책연구위원(2급 상당) 출신으로 중앙 정치와 지방 행정을 두루 섭렵했으며, 서울시의회 운영위원회 부위원장과 시민권익위원회 위원장을 역임했다. 현재 교통위원회 위원으로서 영등포의 교통 체증 해소와 대중교통 인프라 확충에 주력하고 있다.
allpass@newspim.com