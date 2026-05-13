[기자수첩]"사천서 국힘 공천 갈등에 묻힌 민생, 시민은 피로하다"

AI 핵심 요약beta
- 사천 정치권이 3일 지방선거 공천 후폭풍으로 술렁인다.
- 예비후보들의 반발과 탈당, 무소속 출마가 이어진다.
- 공정성 논란 속 민생 현안이 밀려 정치 불신이 커진다.
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[사천=뉴스핌] 최민두 기자 = 6·3 지방선거를 앞둔 사천 정치권이 국민의힘 광역·기초의원 공천 후폭풍으로 연일 술렁이고 있다.
공천 결과 발표 이후 예비후보들의 반발과 탈당, 무소속 출마 선언, 불법 정치자금 의혹 제기 기자회견까지 이어지며 지역 정가 전체가 혼란스러운 분위기다.
선거철마다 반복되는 공천 잡음이라고 보기엔 이번 후유증이 적지 않다는 평가가 나온다.
지역 곳곳에서는 공천 과정에 대한 불만이 터져 나오고 있다. 일부 후보 측은 "공천 기준이 불분명하다", "경선 원칙이 제대로 지켜지지 않았다"며 공개적으로 문제를 제기하고 있다.
어떤 선거구는 경선을 치르고 또 다른 선거구는 단수 추천으로 결정되면서 형평성 논란도 불거지고 있다. 정치권 안팎에서는 "결국 특정인을 위한 공천 아니었느냐"는 말까지 흘러 나온다.
물론 선거철에는 온갖 정치적 해석과 억측이 뒤따르기 마련이다. 하지만 지금 중요한 것은 누가 어떤 주장을 하느냐보다 시민들과 당원들이 공천 과정 자체를 신뢰하지 못하고 있다는 점이다. 결과에 승복하지 못하는 분위기가 반복되고, 공천 과정이 매번 논란에 휩싸인다면 정당 정치에 대한 불신은 커질 수밖에 없다.
정당 공천은 단순히 후보 몇 명을 정하는 절차가 아니다. 지역을 대표해 시민 삶을 책임질 사람을 선택하는 과정이며, 동시에 정당의 가치와 기준을 보여주는 정치적 메시지다. 시민들은 누가 공천됐는지만 보는 것이 아니라 왜 그 사람이 선택됐는지, 어떤 기준과 원칙이 적용됐는지를 함께 지켜본다.
하지만 지금 사천 정치권의 모습은 정책 경쟁보다 공천 갈등에 더 초점이 맞춰져 있다. 누가 탈락했고 누가 반발했고 누가 무소속으로 출마한다는 이야기만 지역 정가를 뒤덮고 있다. 정작 시민들이 궁금해하는 지역경제 활성화 방안이나 인구 감소 대책, 청년 일자리, 관광 회복 같은 민생 현안은 뒤로 밀려난 분위기다.
더 우려되는 것은 시민들의 정치 피로감이다. 선거 때마다 반복되는 계파 갈등과 공천 잡음, 탈당과 분열은 시민들에게 정치 혐오와 냉소만 키울 수 있다. 결국 가장 큰 피해를 보는 것은 특정 정당이나 후보가 아니라 지역 시민들이다.
정당은 공천권이라는 막강한 권한을 가진다. 그러나 권한에는 반드시 책임이 따른다. 공천 결과에 반발하는 목소리를 단순한 불복으로만 치부해서는 갈등을 봉합하기 어렵다. 시민과 당원들이 납득할 수 있는 설명과 최소한의 공정성 확보 노력이 뒤따라야 한다. "절차대로 했다"는 말만으로는 흔들린 민심을 되돌리기 어렵다.
결국 선거의 최종 판단은 시민이 한다. 공천장은 정당이 줄 수 있지만 민심의 도장은 결국 시민 손에 있다는 사실을 정치권은 잊지 말아야 한다.
m25322532@newspim.com