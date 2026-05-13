엘앤에프-CIS케미칼, LFP∙NCM 배터리 재활용 협력

AI 핵심 요약beta
- 엘앤에프가 7일 CIS케미칼과 배터리 재활용 업무협약을 체결했다.
- 순환경제 시스템 구축을 목표로 재활용 원료 공동 확보와 기술 협력을 한다.
- JHC가 블랙매스를 공급하고 CIS케미칼이 원료 회수 후 양극재 생산에 활용한다.
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[서울=뉴스핌] 김정인 기자 = 글로벌 이차전지 소재 기업 엘앤에프가 배터리 재활용 전문기업 CIS케미칼과 손잡고 국내 순환경제 시스템 구축에 나선다.
엘앤에프는 지난 7일 CIS케미칼과 리튬인산철(LFP), 니켈·코발트·망간(NCM) 배터리 재활용 협력을 위한 업무협약을 체결했다고 13일 밝혔다. 체결식은 전라남도 광양 소재 CIS케미칼 공장에서 열렸다.
이번 협약은 양극재 생산부터 배터리 회수, 원료 재투입까지 전 주기를 연결하는 '순환경제 시스템(Closed Loop)' 구축을 목표로 한다. 양사는 재활용 원료 공동 확보, 전주기 기술 협력, 재활용 최종재 공급 및 품질 검증, 사업화 및 ESG 공동 추진 등 4개 분야에서 협력한다.
구체적으로 엘앤에프 자회사 JHC가 폐배터리 전처리를 통해 블랙매스(BM)를 공급하고, CIS케미칼이 후처리를 통해 배터리 핵심 원료를 회수한 뒤 이를 양극재 생산에 활용하는 구조다. CIS케미칼은 독자 개발 공정으로 98% 이상의 원료 회수율을 구현하고 있다.
양사는 혼합수산화물(MHP)·탄산리튬·인산철 등 주요 재활용 소재에 대해 양극재 제조 공정에 적용 가능한 품질 기준을 공동으로 수립하고 품질을 고도화할 계획이다. 이를 통해 중국산 원료 의존도를 낮추고 LFP·NCM 전 제품군에 걸친 안정적인 재활용 원료 공급 기반을 확보할 방침이다.
kji01@newspim.com