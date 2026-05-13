동아제약 '듀오버스터 민트볼', 출시 1년 만에 100만개 판매 돌파

AI 핵심 요약beta
- 동아제약이 13일 듀오버스터 민트볼 출시 1년 만에 판매 100만 개 돌파를 밝혔다.
- 이중 액상 캡슐과 심리스 기술로 섭취 시 상쾌함과 껍질 잔여감을 최소화했다.
- 키링형 패키지로 휴대성을 강조하며 올리브영 어워즈 MD's PICK에 선정됐다.
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[서울=뉴스핌] 김신영 기자 = 동아제약은 이중 캡슐 형태의 구취 케어 제품 '듀오버스터 민트볼'이 출시 1년 만에 누적 판매 100만개를 돌파했다고 13일 밝혔다.
최근 구강 케어 시장은 단순히 입 냄새를 제거하는 기능을 넘어 사용감과 휴대성까지 고려하는 방향으로 변화하고 있다. 식사 후나 미팅 전, 데이트 전 등 일상 속에서 빠르게 상쾌함을 관리하려는 소비자가 늘어나면서 즉각적인 청량감과 간편한 휴대성을 갖춘 제품 수요도 확대되는 추세다.
이 같은 변화 속에서 듀오버스터 민트볼은 차별화된 제형 기술과 감각적인 패키지 디자인을 앞세워 소비자들의 호응을 얻었다.
듀오버스터 민트볼은 입 안에서 한 번, 삼킬 때 또 한 번 상쾌함을 느낄 수 있는 이중 액상 캡슐 구조를 적용한 제품이다. 또 얇은 캡슐 커버링 기술인 '심리스(Seamless)' 기술을 적용해 섭취 시 껍질 잔여감을 최소화한 것이 특징이다.
제품 패키지에는 고리를 걸 수 있는 디자인을 적용해 가방이나 파우치 등에 키링처럼 휴대할 수 있도록 했다. 구강 케어 제품을 단순 기능성 제품이 아닌 일상 속 자기관리 아이템으로 확장한 것이다.
듀오버스터 민트볼은 출시 8개월 만에 '2025 올리브영 어워즈'에서 MD's PICK에 선정되기도 했다. 현재 올리브영과 코스트코 등 주요 유통 채널에서 판매되고 있다.
동아제약 관계자는 "듀오버스터 민트볼은 단순한 구강 캔디를 넘어 일상 속 자기관리 루틴 아이템으로 자리 잡고 있다"며 "앞으로도 소비자 라이프스타일 변화에 맞춘 차별화된 오랄케어 제품을 지속적으로 선보일 계획"이라고 말했다.
sykim@newspim.com