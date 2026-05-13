[서울시의원 후보] 민주 금천구 1·2선거구, 이인식·박희정

AI 핵심 요약beta
- 더불어민주당이 13일 금천구 서울시의원 후보를 확정했다.
- 1선거구 이인식 후보는 구의회 의장과 행정학 박사 출신이다.
- 2선거구 박희정 후보는 서울대 석사와 당 실무·청년정책 경력을 가졌다.
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[서울=뉴스핌] 조승진 기자 = 6·3 지방선거를 앞두고 더불어민주당이 서울 금천구 서울시의원 선거구별 후보를 확정했다.
금천구는 주거환경 개선과 교통 인프라 확충, 청년·복지 정책 강화가 주요 현안으로 꼽힌다. 민주당은 지방의회 경험과 정책 전문성, 지역 활동 경력을 갖춘 후보들을 내세우며 표심 공략에 나섰다.
◆ 금천구 1선거구 이인식 후보
1961년생인 이인식 후보는 현재 금천구의회 의장을 맡고 있으며 제9대 금천구의회 전반기 복지건설위원장과 더불어민주당 원내대표를 지냈다.
건국대학교 일반대학원에서 행정학 박사 학위를 받았고 과거 건국대학교 행정대학원 겸임교수로 활동했다.
금천구 시설관리공단 비상임이사와 독산1동 주민자치위원회 위원장, 금천구 주민참여예산위원회 위원장, 금천구 마을공동체위원회 위원장을 지내며 지역 행정과 주민참여 분야 활동을 이어왔다.
서울시 시민참여예산위원회 위원과 금천구 협치회의 위원, 금천구 청소년육성위원회 위원으로 활동했으며 1급 사회복지사 자격을 보유하고 있다.
이 후보는 더불어민주당 중앙당 홍보위원회 부위원장을 지냈으며 2019년 민주평화통일자문회의 의장 표창을 수상하기도 했다.
◆ 금천구 2선거구 박희정 후보
1985년생인 박희정 후보는 서울대학교 환경대학원 도시계획학과 석사과정을 수료했으며 동일여자고등학교를 졸업했다.
최기상 국회의원 보좌관과 더불어민주당 금천구지역위원회 사무국장으로 활동하며 정치·정당 실무 경험을 쌓았다.
더불어민주당 제21대 이재명 대통령후보 중앙선대위 전략본부 팀장과 중앙당 부대변인, 제22대 총선 공천관리위원회 대변인 및 위원으로 활동하며 당내 활동을 이어왔다.
박 후보는 더불어민주당 중앙당 정책위원회 부의장과 교육연수원 부원장, 제21대 총선 공천재심위원회 재심위원을 지냈으며 국무총리 청년정책조정위원회 위원과 서울시청년활동지원센터 기반조성단장으로 활동한 경력도 보유하고 있다.
chogiza@newspim.com