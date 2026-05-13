[서울시의원 후보] 민주 서초구 1·2·4선거구, 전태우·박재형·이완형

AI 핵심 요약beta
- 더불어민주당이 13일 6·3 지방선거를 앞두고 서초구 1·2·4선거구 후보를 확정했다.
- 서초구 1선거구 전태우는 서초뉴스 홍보국장 출신이며 인천전문대학 졸업생이다.
- 2선거구 박재형은 서초구의원 출신이고 4선거구 이완형은 국회 보좌관 및 청년위원장 출신이다.
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[서울=뉴스핌] 배정원 기자 = 6·3 지방선거를 앞두고 더불어민주당이 서울 서초구 제1, 2, 4선거구 서울시의원 후보를 확정했다.
민주당은 전통적인 보수 텃밭 지역인 서초구에서 지지 기반 확장을 노리고 있다.
◆ 서초구 1선거구 전태우 후보
1961년생인 전태우 후보는 서초뉴스 홍보국장과 바르게살기운동 방배4동 위원장을 지낸 이력을 갖고 있다. 전 후보는 인천전문대학 기계과를 졸업했다.
◆ 서초구 2선거구 박재형 후보
1995년생인 박재형 후보는 제9대 서초구의회 의원으로 활동하며 기초의회에서의 의정 경험을 쌓았다. 서초구 도시계획위원회와 청년정책위원회 위원으로도 활동했다.
연세대학교 정보대학원 UX학과 박사과정을 재학 중인 박 후보는 현재 국제인공지능윤리협회(IAAE) 이사도 역임하고 있다.
◆ 서초구 4선거구 이완형 후보
1970년생인 이완형 후보는 국회의원 정책 보좌관 및 민주당 서초청년위원장 출신으로 입법과 지역 현안 해결에 적합한 역량을 갖춘 인물로 평가받는다.
호주 애들레이드대학교대학원 국제관계학석사 출신의 이 후보는 현재 프라임에듀 대표를 맡고 있다.
jeongwon1026@newspim.com