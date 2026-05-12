손흥민 앞세운 테라, 여름 성수기 정조준…'SON7' 시너지 키운다

TV광고 3편 공개·2차 에디션 출시…축구·맥주 결합한 체험형 마케팅 강화

AI필터 게임 200만 접속 돌파…MZ 겨냥 온·오프라인 프로모션 확대

[서울=뉴스핌] 조민교 기자 = 하이트진로가 테라(TERRA)와 축구 국가대표 손흥민 선수를 앞세워 여름 성수기 마케팅에 본격 드라이브를 건다. 테라 출시 7주년과 대한민국 대표 등번호 '7번' 손흥민을 결합한 'TERRA X SON7' 캠페인을 중심으로 TV광고 시리즈와 한정판 에디션, 체험형 콘텐츠를 잇달아 선보이며 소비자 접점 확대에 나서고 있다.

하이트진로는 12일 'TERRA X SON7' TV광고 시리즈 마지막 3편을 공개하고 2차 에디션 출시 계획을 밝혔다. 앞서 공개된 1편은 테라 신규 모델로 등장한 손흥민의 존재감에 초점을 맞췄고, 2편은 축구 경기장에서 프리킥 후 테라를 마시는 장면을 중심으로 구성됐다. 이번 3편은 손흥민의 활약을 함께 응원하는 테라의 메시지를 담았다.

포스터 리얼응원편. [사진=하이트진로 제공]

광고 속 손흥민은 펍에서 "저는 경기에만 집중할 테니 함께 응원해 주실 거죠?"라는 멘트와 함께 화면 밖 시청자에게 테라를 건네고, 사람들은 이를 마시며 환호한다. 이후 '리얼로 응원하자', '짜릿하게 터지는 리얼탄산 100% 테라' 등의 메시지가 이어지며 테라 특유의 청량감과 응원 문화를 연결했다. 영상 말미에는 'TERRA X SON7' 에디션 제품을 다시 한번 강조하며 캠페인 메시지를 각인시켰다.

하이트진로는 시장 반응에 힘입어 5월 말 'TERRA X SON7' 에디션 2차 제품도 선보일 예정이다. 맥주 성수기와 글로벌 축구 이벤트 시즌이 맞물리는 시점을 겨냥해 손흥민과 테라의 시너지를 극대화하겠다는 전략이다. 하이트진로 관계자는 "세계적 축제 시즌과 함께 소비자들이 일상 속에서 테라를 더욱 즐겁게 경험할 수 있도록 다양한 프로모션 활동을 이어갈 계획"이라고 말했다.

온·오프라인 연계 마케팅도 확대하고 있다. 테라 공식 인스타그램에서 운영 중인 손흥민 시그니처 포즈 기반 AI필터 게임 '오늘 테라 쏠 사람은 누구'는 MZ세대를 중심으로 입소문을 타며 누적 접속 수 200만 건을 돌파했다. 오프라인에서는 '테라 빙고 게임팩'과 함께 스푸너, 피크닉매트, 리유저블백 등 협업 굿즈 증정 행사를 진행하며 여름 축제와 야외 상권 공략에 나서고 있다.

mkyo@newspim.com