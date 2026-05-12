대통령기록관-국립고궁박물관, 한-프랑스 수교 140주년 특별전 공동 개최

!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.

[서울=뉴스핌] 김지나 기자 = 행정안전부 대통령기록관과 국가유산청 국립고궁박물관이 한국과 프랑스 수교 140주년을 기념하는 특별전을 공동 개최한다.

대통령기록관은 국립고궁박물관과 오는 12일 특별전 '선물과 기록, 한국-프랑스 우정의 140년'의 성공적인 개최를 위한 업무협약(MOU)을 체결한다고 밝혔다.

행정안전부 로고. [사진=행정안전부]

이번 특별전은 1886년 체결된 조불수호통상조약 이후 양국이 쌓아온 외교·문화 교류의 역사를 조명하고 우호 관계를 기념하기 위해 마련됐다.

전시는 오는 6월 3일부터 8월 2일까지 두 달간 서울 종로구 국립고궁박물관에서 열린다.

양 기관은 업무협약을 통해 전시 공동 기획과 유물 대여, 전시 자료 공유, 홍보 및 부대행사 운영 등 전시 전반에 걸쳐 협력할 계획이다.

한성원 대통령기록관장은 "대통령기록관은 이번 국립고궁박물관과의 업무협약을 통해 한국과 프랑스 수교 140주년 기념 특별전에서 한국과 프랑스 수교와 관련된 의미 있는 대통령기록물을 선보일 수 있게 될 것"이라며 "앞으로도 관련 기관과의 지속적인 교류와 협력을 통해 다양한 대통령기록물이 국민에게 더 가까이 다가갈 수 있도록 힘쓰겠다"고 말했다.

abc123@newspim.com