대통령기록관-국립고궁박물관, 한-프랑스 수교 140주년 특별전 공동 개최

AI 핵심 요약beta
- 대통령기록관과 국립고궁박물관이 12일 업무협약을 체결했다.
- 한국-프랑스 수교 140주년 기념 특별전을 공동 개최한다.
- 6월 3일부터 8월 2일까지 국립고궁박물관에서 전시한다.
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[서울=뉴스핌] 김지나 기자 = 행정안전부 대통령기록관과 국가유산청 국립고궁박물관이 한국과 프랑스 수교 140주년을 기념하는 특별전을 공동 개최한다.
대통령기록관은 국립고궁박물관과 오는 12일 특별전 '선물과 기록, 한국-프랑스 우정의 140년'의 성공적인 개최를 위한 업무협약(MOU)을 체결한다고 밝혔다.
이번 특별전은 1886년 체결된 조불수호통상조약 이후 양국이 쌓아온 외교·문화 교류의 역사를 조명하고 우호 관계를 기념하기 위해 마련됐다.
전시는 오는 6월 3일부터 8월 2일까지 두 달간 서울 종로구 국립고궁박물관에서 열린다.
양 기관은 업무협약을 통해 전시 공동 기획과 유물 대여, 전시 자료 공유, 홍보 및 부대행사 운영 등 전시 전반에 걸쳐 협력할 계획이다.
한성원 대통령기록관장은 "대통령기록관은 이번 국립고궁박물관과의 업무협약을 통해 한국과 프랑스 수교 140주년 기념 특별전에서 한국과 프랑스 수교와 관련된 의미 있는 대통령기록물을 선보일 수 있게 될 것"이라며 "앞으로도 관련 기관과의 지속적인 교류와 협력을 통해 다양한 대통령기록물이 국민에게 더 가까이 다가갈 수 있도록 힘쓰겠다"고 말했다.
abc123@newspim.com