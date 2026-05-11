부산시, '부산과학기술혁신상' 동화엔텍·어기야팩토리 선정

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동화엔텍, 친환경 에너지 국산화 기여

어기야팩토리, AI 물류 시스템 구축 성과



[부산=뉴스핌] 남동현 기자 = 부산시는 자체 기술개발과 사업화 성과를 바탕으로 지역산업 혁신을 주도한 기업을 발굴하는 제7회 부산과학기술혁신상 수상 기업으로 동화엔텍과 어기야팩토리를 최종 선정했다고 11일 밝혔다.

부산시가 주최하고 부산과학기술고등교육진흥원이 주관하는 이 상은 기술개발 성과를 사업화해 지역경제 성장에 기여한 우수 기업을 포상하는 사업으로, 2020년부터 매년 추진되고 있다.

부산시가 자체 기술개발과 사업화 성과를 바탕으로 지역 산업의 혁신 성장을 이끈 기업과 연구자를 발굴·포상하는 제7회 부산과학기술혁신상 수상 기업으로 ㈜동화엔텍과 ㈜어기야팩토리를 최종 선정했다. 사진은 부산시청 전경 [사진=뉴스핌DB] 2025.04.28

올해는 지역 혁신기업의 실질적 연구개발과 사업화 지원을 강화하기 위해 포상 체계를 기업 중심으로 개편했다. 연구개발 지원금도 대상 7000만 원, 최우수상 4000만 원으로 대폭 확대했다.

대상은 친환경 에너지 기자재 국산화에 기여한 동화엔텍이 수상했다. 동화엔텍은 PCHE Type 열교환기 기술을 국산화해 에너지 기기의 소형화와 최적화를 실현했으며, 관련 분야의 글로벌 경쟁력을 확보한 것으로 평가받았다.

PCHE Type 열교환기는 미세 유로와 확산접합 기술을 통해 고압·고온에서도 안전한 일체형 고집적 열교환기다.

최우수상은 해양수산 분야에 인공지능을 접목한 물류 시스템 구축 성과를 인정받은 어기야팩토리가 선정됐다. 어기야팩토리는 부산의 물류허브 전략과 연계한 기술 적용 가능성과 지역경제 발전 잠재력을 높게 평가받았다.

심사는 2월 공고를 시작으로 1차 서류심사와 2차 면접·현장 심사를 거쳐 진행됐다. 대학·기업·연구기관 소속 전문가들로 구성된 심사위원회는 기술성, 사업성, 지역산업 파급효과 등을 종합 평가해 최종 수상 기업을 선정했다.

시상은 9월 개최 예정인 제12회 부산R&D주간 개막식에서 진행될 예정이다.

ndh4000@newspim.com